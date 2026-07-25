陈滢镜头前一秒更换火辣比坚尼 超邪恶「男友视角」诱惑吸睛 网民激赞饱满蜜桃臀靓到犯规

36岁的TVB女星陈滢一向被封为「性感女神」，最近她在社交平台分享了去旅行的短片，片中可见她不仅享受阳光与海滩，在无边际海景中，她由最初身穿白色T恤的邻家女孩，在一秒间突然脱去上衣，展示出性感迷人的泳衣造型，瞬间点燃粉丝热情，画面极度吸睛，女神大派福利，网民纷纷赞叹她的美好身材及白滑肌肤。

陈滢夕阳下圆点泳衣晒出白滑肌肤

片中所见，陈滢身穿一套经典的黑白圆点比坚尼，设计简约却完美突显出她玲珑曲线及丰满上围。在阳光的映照下，她的皮肤显得格外白滑透亮，近乎素颜的脸上挂著甜美灿烂的笑容，散发出健康性感魅力。当她转身及在水中畅泳时，其纤腰及匀称的S形曲线表露无遗，每一个动作都充满美态。

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粉丝激赞陈滢畅泳画面唯美吸引

陈滢这段充满「男友视角」的短片，背景是水天一色的浪漫黄昏，加上陈滢的迷人泳姿，构成了一幅唯美动人的画面。影片一出即引来大批网民留言激赞，纷纷表示「靓到犯规」、「身材太好了」，称赞她在美景衬托下更显仙气，陈滢这次的性感大解放，不但让粉丝大饱眼福，也再次印证了她的女神魅力。

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