张敬轩开骚前一小时静坐台上等fans入场 观众当场疯狂尖叫 以最纯粹声音感动全场

一连三场的《张敬轩 UNPLUGGED 2 第二乐章音乐会》今晚（24日）于澳门新濠影汇综艺馆正式开锣！出名锡fans、喜欢俾惊喜fans的轩仔，今次可谓将「惊喜」二字玩到极致，实行由入场一刻开始，就要令到大家开心到哗哗声！

粉丝与轩仔享受安静「交流」

演唱会虽然正式在八时开始，但七时一到，大会便打开场馆大门让观众入场，真正的「惊喜」亦随即降临。当第一位观众踏入场馆一刻，竟然见到轩仔本尊已经静默地坐在台上，不发一言，自己在台上处理音响乐器，观众当场吓到呆，之后便立刻兴奋尖叫！随着观众陆续入场，大家都突然间见到轩仔坐在台上，全场欢呼声及尖叫声此起彼落。不过最抵赞的是，虽然大家入场时都很hyper，但观众们都十分有默契及自律，除了入场一刻「被惊喜」，之后都乖乖坐低，跟台上的轩仔一齐享受这种安静的「交流」。这个沉浸式的序幕体验，绝对为全场观众带来前所未有的新鲜感。

轩仔以最简洁呈现

到了晚上八时，灯光一暗，音乐响起，轩仔接连唱出《天空》《Envy》、《间歇性休眠》、《一人分饰两角》、《迷失表参道》，全场掌声雷动。音乐会另一惊喜位，在于轩仔为今次演唱会出动多件私伙音响器材，特意安排由香港运送过来澳门，成为轩仔与歌迷交流分享的专属音乐天地；至于服装今次出场更一改往日华丽风格，笑说今次演唱会没有珠片闪石，用最简洁呈现去让fans细心静听轩仔音乐，配合今次unplugged 2第二乐章演出内容。