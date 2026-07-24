Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张敬轩开骚前一小时静坐台上等fans入场 观众当场疯狂尖叫 以最纯粹声音感动全场

影视圈
更新时间：22:15 2026-07-24 HKT
发布时间：22:15 2026-07-24 HKT

一连三场的《张敬轩 UNPLUGGED 2 第二乐章音乐会》今晚（24日）于澳门新濠影汇综艺馆正式开锣！出名锡fans、喜欢俾惊喜fans的轩仔，今次可谓将「惊喜」二字玩到极致，实行由入场一刻开始，就要令到大家开心到哗哗声！

粉丝与轩仔享受安静「交流」

演唱会虽然正式在八时开始，但七时一到，大会便打开场馆大门让观众入场，真正的「惊喜」亦随即降临。当第一位观众踏入场馆一刻，竟然见到轩仔本尊已经静默地坐在台上，不发一言，自己在台上处理音响乐器，观众当场吓到呆，之后便立刻兴奋尖叫！随着观众陆续入场，大家都突然间见到轩仔坐在台上，全场欢呼声及尖叫声此起彼落。不过最抵赞的是，虽然大家入场时都很hyper，但观众们都十分有默契及自律，除了入场一刻「被惊喜」，之后都乖乖坐低，跟台上的轩仔一齐享受这种安静的「交流」。这个沉浸式的序幕体验，绝对为全场观众带来前所未有的新鲜感。

轩仔以最简洁呈现

到了晚上八时，灯光一暗，音乐响起，轩仔接连唱出《天空》《Envy》、《间歇性休眠》、《一人分饰两角》、《迷失表参道》，全场掌声雷动。音乐会另一惊喜位，在于轩仔为今次演唱会出动多件私伙音响器材，特意安排由香港运送过来澳门，成为轩仔与歌迷交流分享的专属音乐天地；至于服装今次出场更一改往日华丽风格，笑说今次演唱会没有珠片闪石，用最简洁呈现去让fans细心静听轩仔音乐，配合今次unplugged 2第二乐章演出内容。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黄泽锋婚姻陷入危机？因教女有分歧直斥太太野蛮又小器 陈丽丽反驳：佢坚持系我问题
黄泽锋婚姻陷入危机？因教女有分歧直斥太太野蛮又小器 陈丽丽反驳：佢坚持系我问题
影视圈
8小时前
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身  温文尔雅撞样刘伟强  妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
00:40
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身  温文尔雅撞样刘伟强  妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
影视圈
11小时前
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
01:20
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
突发
7小时前
受台风「红霞」影响，26日广东铁路或全线停运。香港天文台
00:57
台风「红霞」︱天文台今晚发一号戒备信号 广东铁路周日或全线停运
即时中国
6小时前
梁珊离世｜长子首披露母离世原因：心脏有事 临终前不舍亲友 逝世前健步如飞思路清晰
10:03
梁珊离世｜长子首披露母离世原因：心脏有事 临终前不舍亲友 逝世前健步如飞思路清晰
影视圈
4小时前
上环城巴座位藏针伤人案 51岁主妇落网 据悉为涉事路线常客
01:41
上环城巴座位藏针伤人案 51岁主妇落网 据悉为涉事路线常客
突发
2小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
10小时前
热带气旋红霞情况持续更新。
00:57
热带气旋红霞．持续更新︱一号戒备信号至少维持至明日中午 天文台考虑明日下午改发三号强风信号
社会
1小时前
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
即时中国
6小时前
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
生活百科
10小时前