谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？

《星岛头条》早前收到独家消息，一代巨星「四哥」谢贤，于7月16日因患肺炎与世长辞。而其家人谢霆锋、狄波拉和谢婷婷依照谢贤的遗愿，将后事一切从简，其遗体亦已于7月20日在和合石火化。曾与他谱出长达12年爷孙恋、比他小49岁的前女友Coco，在得知噩耗后火速将小红书头像转为全黑以表哀悼。沉寂数日后，Coco近日终于首度开直播露面，期间谈及旧爱时难掩伤痛，忆述跟谢贤「最后晚餐」的情景，更剖白了两人当年的分手内情。

Coco黑衣配精致妆容直播

从直播画面中可见，现年41岁的Coco将头发整齐地扎起马尾，身穿全身黑衣出镜，神态虽然平静，但眉宇间难掩落寞与伤感之情。不过值得注意的是，尽管处于哀伤之中，Coco依然化上了精致的妆容。有网民解读，四哥一生爱美、极度注重仪态，Coco这份端庄与得体，相信正是出于对谢贤最深切的尊重。

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Coco忆和谢贤的「最后晚餐」

在直播中，Coco回忆起与谢贤的点滴，并提到了两人的「最后晚餐」。她透露，两人最后一次见面是在2018年底，当时有朋友从外地来香港，大家便聚在一起吃了顿饭。饭后两人和气地道别，各自离开，Coco感叹地表示：「想不到自此永别。」一晃眼多年过去，那次聚餐竟成了两人此生的最后一面。

Coco分手时特别难过

谈及当年长达12年情断，Coco首度公开了真实心声。她坦言：「分手的时候，我心里其实特别难过。」她形容谢贤在她生命中是「如父如兄如友」的角色，给予了她极致的宠爱。正因为这份感情太过厚重，她直言自己根本未放得低谢贤，更留下了「后遗症」：「往后我每一次谈恋爱，都想找一个能像他那样对待我的人，后来才发现，这件事真的太难了。」

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Coco透露分手原因

至于当年的分手原因，Coco透露是因为一次行山活动。当时谢贤深刻意识到自己的身体机能与正值大好年华的Coco有着难以忽视的差距，他不愿因自己日渐衰老而耽误女方的未来，于是主动选择放手。面对四哥的决定，Coco当时满心不舍，但最终选择了尊重，两人用一个拥抱为感情画上句号。

Coco传回乡相亲屡遇挫折

与谢贤分手后，Coco彻底淡出了公众视野。有网民爆料指出，Coco近年已经回到河南老乡过着平淡日子。由于她一直单身，家人看她形单只影，期间曾多次为她安排相亲，但最终都未能开花结果。

Coco过不了普通日子？

爆料网民透露，不少跟Coco相睇的男士，一知道她曾经和谢贤拍拖，就立刻选择放弃与她开始。男方们退缩的理由相当现实，他们全都怕Coco曾经历过极致的荣华与宠爱，会受不了未来的普通日子。更有网民留下一句极具现实感的话：「开过法拉利的人，哪还坐得惯拖拉机？」这段曾经光鲜亮丽的过往，反倒成了她回归平淡生活的最大羁绊。