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魏浚笙自爆零片酬接拍《浪花男女》 拍摄时受伤获赞用生命演戏 杨偲泳唔敢搞船P宣传新戏：我喺岸边等大家

影视圈
更新时间：21:45 2026-07-24 HKT
发布时间：21:45 2026-07-24 HKT

魏浚笙、杨偲泳、朱鉴然和周汉宁晚上（24日）到浅水湾为新戏《浪花男女》宣传，活动现场是电影其中一个场景，魏浚笙透露拍摄当日有粉丝到来探班，他们更即场客串戏中的粉丝，但是扮演朱鉴然的粉丝，赞他们叫得声嘶力竭，非常专业。

朱鉴然「朱仔抱」送福利

周汉宁指魏浚笙拍摄时意外受伤，是用生命在演戏，杨偲泳庆幸他仍有生命，称当日也在现场，看到他受伤时很害怕，是不幸中的大幸。问到之后可会搞船P宣传新戏？杨偲泳表示不好，指天气太热，笑谓会在岸边等大家，朱鉴然即笑她无义气，问她如何为新戏谷宣传？杨偲泳说：「好难，现在市道艰难，香港人简直水深火热之中，希望各行各业风山水起，大吉大利。」讲到魏浚笙早前承诺有8000万票房会半裸谢票，杨偲泳表示会露手指脚趾大动脉，朱鉴然建议魏浚笙可公主抱观众来滑水，笑指如过100万票房，自己就如戏中角色一样对观众「朱仔抱」，并谓如有200万就由杨偲泳抱他，不过杨偲泳笑说：「可以尝试，但我应该抱唔起。」

魏浚笙用行动支持导演

至于周汉宁自嘲无观众想看他派福利，或可穿丝袜答谢粉丝，魏浚笙谓如过10万票房就捐片酬，问到他有几多片酬？他却表示是零片酬拍摄，希望用行动支持导演，杨偲泳即指魏浚笙很大方，魏浚笙又叫大家不要再屈他万岁，问他经常被屈万岁吗？他表示大家都有万岁，周汉宁笑谓不用屈，他会主动万岁，见周汉宁比拍摄时瘦了不少，他笑指当时的确有点胖，近来很努力去减肥操fit。

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