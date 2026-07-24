余安安左脚膝盖骨裂伤势曝光 去年曾拗柴肿如猪蹄 估计因一原因频出事

66岁的余安安近年保持活跃，但健康却接连亮起红灯，于去年12月曾不小心「拗柴」，当时左脚瘀黑又肿过「猪蹄」，要用护具固定及撑拐杖出入。今晚（24日）余安安在社交平台又自爆左脚再度受伤，继上星期不慎「拗柴」扭伤脚踝后，再意外跌倒，导致左脚膝盖骨裂，需要打上厚重的石膏固定，情况令人担忧。

余安安脚伤影响睡眠

余安安今晚在IG分享左脚伤势，见到坐在轮椅上，脚上打上石膏。而余安安曝光的X光片所见，其左边膝盖的膝头盖骨有明显裂痕。余安安透露意外成因，是因自己一时心急而跌倒，受伤后由其左脚由大腿至脚踝要打上石膏，整整两星期行动不便，连睡觉也受到影响，令余安安苦不堪言。

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余安安拆石膏过程惊险

余安安又分享拆石膏的过程，影片中见到医护人员用电锯锯开石膏，余安安提到医生称过程安全，但她以第一身视角睇住电锯锯开石膏，仍忍不住表示：「吓死我啦，So scary」。余安安拆除石膏后，换上一个膝盖支架作固定。余安安的膝盖现时仍然无法弯曲，但可以拆下支架为腿部进行清洁，让她松一口气。

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余安安指今次受伤是「不幸中之大幸」：「上星期唔小心（因为心急）继上一次拗柴之后，又一次跌亲，裂咗个膝头盖，打咗石膏两星期，而家终于可以换过一个支架，虽然都系唔舒服，但系起码可以偶然拆咗佢好好地松一松，洗吓只脚。又再一次教训以后乜嘢都唔好太心急，但系呢个系我性格…两次教训真系要学放慢脚步…最惨其实系瞓觉瞓得唔好。不过大家放心，我会努力好快好返嘅！」

余安安圈中好友送慰问

不少圈中人包括顾纪筠、周家怡、周汶锜、郑秀文、张继聪、岑珈其等留言慰问，卢觅雪亦叮嘱余安安：「天呀！保重呀！唔好咁心急呀！要早日康复呀。」而谢安琪（Kay）则错重点表示：「师傅，睇拆咗石膏𠮶段，错重点：觉得你腿线条好靓」。

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