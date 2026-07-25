「牛咁眼」陈国权激罕现身精神奕奕 前TVB经典小人物现凑孙为乐 曾合作李小龙去过荷里活

在70年代因为《贴错门神》饰演「牛咁眼」而成名的71岁陈国权，近年已经淡出幕前，凑孙为乐。近日他接受YouTube节目《威哥会馆》访问，娓娓道来当年踏入影圈的经过。陈国权忆述当年从澳门来港后，学业上遇到适应困难：「我在澳门是做班长的。来到香港，追不上那些进度，变得很差。」这时身为著名武术指导的舅父唐佳给了他一条出路：「我舅父问我：『不如你唔好读啦，出来做嘢，你跟住我啦。』」陈国权深知跟著舅父薪水丰厚，便一口答应，就这样他进入了邵氏电影公司，一开始只是帮手，由「瞓尸」（扮演尸体）做起，后来完全转入武师行列，见证了张彻导演等武侠电影的黄金时代。

陈国权拍外国电影零度飞身落水

武师从来都是赚血汗钱，陈国权坦言当时竞争激烈，特别是后期张彻导演将重心转移台湾，香港武师开工机会大减。为了争取机会，他绝不因为是唐佳的外甥而躲懒，反而更加拚命：「有些从上面摔下来的，有危险性的替身，我就自告奋勇，我自己上。好过因为大家是亲戚，好像什么都不用做。」70年代中，邵氏接下不少外国制作，陈国权在1976年曾在美国电影《无敌女金刚》为女主角任替身，又试过在李小龙的代表作《死亡游戏》内，剃发为外籍演员做替身，同时亦有为荷里活电影负责飞车特技场面及协助指导，而在拍摄《乌龙帮办逢凶化吉》时，更要在零度以下的严寒天气，与八九个武师一起拍摄船上爆炸后飞身跳落水的危险镜头。

相关阅读：68岁「牛咁眼」罕现身合体《新扎师兄》拍档 陈立品孙仔转行后久违露面

陈国权称昔年武师辛酸「任打任跌」

回想最深刻的重伤经历，陈国权直言以前在剧组眼中武师就是塑胶，必须「任打任跌」。他提起一部有恬妮参与的外国电影，当时他与另外三四名武师要从二楼撞破窗花飞出窗外，但因为「计错力」，结果直堕地面。陈国权犹有余悸地说：「我好彩，我系屁股落地，但小小感觉痛，但继续㖞，落咗地仲要打㖞。」忍痛完成整套动作后，导演喊了 Cut，陈国权心想：「我冇事，OK呀嘛。」想不到导演下一句却是「唔得，再嚟一次！」无奈之下，陈国权只能自己找块海绵垫住尾龙骨，再硬生生跳多一次，幸好最后顺利完成。

陈国权当武师先获派一把锯

那年代的香港武师之所以令外国特技人折服，正正是因为他们没有外国那种精细的分工和完善的保护装备。陈国权指出美国特技人各有专长，但香港武师却是「打杂」，撞车、爆破、跳直升机全部一脚踢。而且当时的道具很多都是真材实料，绝不欺场，特别是那些古装戏的窗花：「啲窗花系实嘅，冇飞机木。唔系咁多飞机木，你自己锯，自己拣个啱嘅位。」剧组很多时只会「畀把锯你」，要武师自己动手锯开少许窗花，连保护用的护垫都欠奉，陈国权指武师们没有太多计算，全凭胆识去拼命。

相关阅读：68岁「牛咁眼」晒同老友叹茶合照有惊喜 与二撇鸡恶人保养劲好十年如一日