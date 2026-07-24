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施南生离世｜传今日低调举殡  骨灰安放宝福山  追思会8月2日举行

影视圈
更新时间：20:29 2026-07-24 HKT
发布时间：20:29 2026-07-24 HKT

资深电影人施南生因细菌感染引发多重器官衰竭，于2026年7月13日在养和医院离世，享年75岁。今日有传媒指，施南生于今日举殡，家属方面选择低调处理，而其骨灰已放在宝福山。另外施南生的追思会，传将于8月2日举行，主题为「南生安歌ENCORE NANSUN」，向这位一代电影界巨擘作最后致敬。

施南生因多重器官衰竭离世

电影工作室当日发出声明：「我们最敬爱的施南生女士，自2022年起因免疫系统出现问题，健康状况一直未如理想。近月因细菌感染，引发多重器官衰竭，已于2026年7月13日星期一，晚上20:51于养和医院安详辞世，享寿75岁。深爱她的亲友家人随侍在侧，陪伴她走完人生最后一段旅程。相关追思及告别式资讯容后公布。」

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对于人生终点，施南生之前曾表示从未刻意想像离世的情景，但早就签妥「不作心肺复苏术」的预设医疗指示，免得临终受苦。她又分享了一位已故老友的遗训，叮嘱她一定要在60岁前处理好遗嘱，并开始「断舍离」丢弃多余杂物，否则年纪再大就会失去动力。虽然施南生当时笑称自己「慢了7年」，到67岁才刚刚办妥遗嘱分配，但这份不愿为后人添烦添乱的体贴，正正折射出她为人处世的俐落与清醒。

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