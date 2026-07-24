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碧咸代言多个品牌成世界杯吸金大赢家 狂赚约2亿港元 天后麦当娜身价不及Lisa

影视圈
更新时间：22:15 2026-07-24 HKT
发布时间：22:15 2026-07-24 HKT

2026年世界杯甫落幕，英国传媒随即统计赛事期间各路明星的「场外收入」，发现足球名将碧咸（David Beckham）的商业收益竟凌驾多位歌手影星之上。报道指出，世界杯今届特别新增了「3分钟强制补水时间」，成为了碧咸的专属「吸金时间」！碧咸凭借多个国际品牌代言，于世界杯期间进账约1,900万英镑（约1.99亿港元），成为赛事最大赢家，他代言运动、银行、薯片、快餐店、汽水及啤酒等的品牌，曝光于各广告时段，令他在众星之中商业影响力尤为突出。

Lisa开幕礼上演出获丰厚回报

至于开幕及闭幕礼均担任表演嘉宾的拉丁天后Shakira，据报进账约1,500万英镑（约1.57亿港元）。同样于闭幕礼演出的歌手Justin Bieber及代言运动品牌的演员添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）各获约1,200万英镑（约1.25亿港元）酬劳。韩国人气女团BLACKPINK成员Lisa亦因在洛杉矶开幕礼上演出获丰厚回报，估计收入约900万英镑（约9,409万港元），成绩同样亮眼。

碧咸发量成焦点

天后麦当娜（Madonna）则进账约400万英镑（约4,182万港元），身价却不及Lisa，皆因Lisa是多个高级品牌的全球代言人，其社交网影响力亦惊人，难怪身价比娜姐还高。此外，碧咸近日与家人在西班牙伊比萨度假，并坐私人游艇出海。狗仔队的一辑照片曝光后，碧咸的发量意外成焦点。湿发状态下，碧咸头顶大片头皮清晰可见，与过去招牌浓密发型有很大对比。

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