罗子溢带子女北上探杨茜尧 细佬Eden留长发激似爸爸 「小珍珠」罗翊心美貌再升级

艺人杨茜尧与罗子溢结婚后，育有一对可爱的子女，分别是长女「小珍珠」罗翊心及细仔Eden，一家四口幸福满泻，是圈中的模范家庭。近年杨茜尧虽然将重心转移至家庭，但仍不时接拍剧集，满足戏瘾。最近她正于内地为新剧《模范律师团》开工，与家人分隔两地。爱妻心切的罗子溢，趁著暑假，化身「暖男爸爸」带同一对仔女浩浩荡荡北上探班，给正在努力工作的老婆一个惊喜，一家团聚。

罗子溢一家四口到内地度假

罗子溢在社交平台上分享了多张温馨的家庭照，并甜蜜留言：「暑假最紧要好玩！我哋一齐去探妈咪，睇吓妈咪笑得几开心！」从照片可见，久未见面的杨茜尧看到老公和一对宝贝仔女，脸上挂著灿烂幸福的笑容，可见这次探班之旅对她来说是最大的充电。其后一家人去到度假村，换上防水渔夫装，在及膝的水池中进行「小渔夫」亲子体验。相中所见，杨茜尧身穿鲜艳的粉红色渔夫裤，兴奋地对著镜头举起V字手势，虽然已是一对子女的妈妈，但仍保持著童心，而罗子溢则穿上灰色渔夫裤，温柔地指导著一对仔女如何使用传统的竹制鱼笼，场面温馨，女儿「小珍珠」和细仔Eden则穿著可爱的黄色小鸭防水裤，精灵活泼，瞬间成为全场焦点。

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罗子溢长发儿子与父成个饼印

这次的「小渔夫」体验，无疑是炎炎夏日中，「放电」的最佳亲子活动。家姐「小珍珠」越大越标致，跟妈妈杨茜尧成个饼印，在一张单人照中，她头戴可爱发饰，对著镜头露出甜美的表情，融化一众粉丝的心；而留著中长发的细佬Eden，活力充沛，尽显好动一面，而且样子越来越像爸爸罗子溢。除了户外活动，他们一家也到访了室内场馆，与巨大的北极熊模型合照，共享天伦之乐。罗子溢自成为人父后，完全化身为「凑仔公」，早前才被拍到带子女到泳池，亲自教导游泳，这次又不辞劳苦，安排北上探班之旅，网民纷纷赞他是满分的好老公、好爸爸。

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