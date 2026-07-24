Bob林盛斌大女超低胸丰满上围迫爆Mon 林霏儿自封钻石女孩晒行头 传父拥逾10亿身家

TVB金牌司仪林盛斌（Bob）与太太Pearl育有三女一子，一家六口向来幸福美满。其中刚满18岁的大女林霏儿（Faye）可谓女大十八变，向来打扮大胆成熟、充满个人风格的她，近月更成为网民密切关注的焦点人物。近日，林霏儿再度于IG派发震撼「福利」影片，穿上极度性感的装束尽展丰满上围，更配戴上闪爆钻石颈链，行头十足，瞬间成为网络热话！

林霏儿超低胸展现自信

从林霏儿最新上载的影片可见，刚刚踏入18岁的她颜值再度攀升，五官越来越标致。除了洋溢著18岁应有的青春活力之外，林霏儿举手投足间更散发出浓烈的女人味，魅力迫人。影片中她身穿一件超低胸剪裁的性感上衣，将其丰满傲人的身材完全显露无遗；面对镜头，林霏儿表现得十分从容自信，完美驾驭这身大胆前卫的打扮，吸睛度爆灯。

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林霏儿自封Diamond Girl

除了骄人身段，林霏儿身上的配饰同样是大众焦点。她在IG上自封为「Diamond girl」，并特意配戴了一条以她名字首字母「F」字形设计的钻石吊坠颈链。这条闪闪生辉的钻石炼不仅点缀了她的性感造型，更尽显了这位「TVB金牌司仪之女」的富贵气派。

林盛斌被爆拥逾10亿身家

林霏儿之所以能有如此富贵的行头，当然与爸爸林盛斌的吸金能力息息相关。Bob在圈中向来出名是「隐形富豪」，早前更曾被好友陈敏之在节目中大爆他拥有逾10亿身家。Bob的财力确实相当惊人，两年前他已带领全家搬离原本居住的九龙塘四层独立屋，迁进同区面积更大的超级豪宅。

林盛斌豪宅曝光

过去，Bob一家也曾分享过在家中打麻雀的温馨照片，令这座大宅的内部设计随之曝光。豪宅内部装修走奢华的欧洲风格，空间感极度阔落；大厅更设有采光度极佳的大型落地玻璃窗，而屋外的大露台更种满了树木，环境清幽私隐度极高，绝对是完美的顶级生活享受。如今大女Faye初熟登场即展现出强烈的个人魅力与名媛气场，相信未来必定会继续成为网民与传媒的追访焦点。

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