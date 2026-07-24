方力申带7个月大囡囡游水初体验 Isla「抓周」拣一物未能继承父业

方力申（Alex）去年2月宣布结婚，其妻叶萱（Maple）同年12月诞下女儿方爱嘉（Isla），方力申火速荣升人夫兼人父，不时在社交平台大晒温馨的凑女日常，变成「宠女狂魔」。方力申作为游泳界代表，亦是游泳学校创办人，囡囡的首次下水礼当然要由身为爸爸的方力申亲自指导。

方力申囡囡喜欢屋企玩水

方力申近日在IG分享影片，透露带女儿Isla到西沙体验人生第一次游水堂，将其「飞鱼」基因完美传承。方力申指囡囡平时在家中十分喜欢玩水，只有七个多月大的 Isla，首次来到陌生的泳池，一开始显得有些紧张，手舞足蹈地探索新环境。

方力申让女儿适应水中感觉

在爸爸方力申及教练的耐心陪伴下，Isla慢慢适应水中的感觉，随后越玩越放松。方力申对囡囡的表现十分满意：「原来平时好钟意玩水嘅佢，去到陌生嘅泳池一开始都系紧张，慢慢适应之后就好啲」。林奕匡留言大赞Isla：「叻叻！一D都唔惊水」，而江若琳则赞可爱。

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方力申父亲罕出镜拍节目

此外，方力申最近亮相TVB节目《家传之「保」2》，成为第二集的嘉宾，父亲方毓仁更罕有一同出镜，加上孙女Isla及方力申的弟弟方圆明，盼能将三代同堂画面纪录下来。方力申在节目中，透露对游水的热爱从爷爷那一代开始，延续到父亲身上，才会将自己培育成飞鱼王子。

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方力申的囡囡Isla未够一岁，眼仔睩睩的她表情多多，可爱爆灯。方力申与爸爸带Isla玩传统「抓周」游戏，从书本、画笔、算盘、法槌、小方公仔、铜钱及乐器，预测囡囡将来的志向。方父猜测孙女会拿算盘，而方力申则认为：「我觉得佢行行吓会转番个头，走向老窦度。」最终两父子都估错，Isla选择铜钱。

方力申录片给18年后女儿

方力申在节目中又应制作组要求，预录一段给18年后女儿的说话：「首先希望18岁嘅Isla唔需要我去应酬你嘅另一半，会吓死老窦。」联想到女儿长大后离开自己身边，方力申忍不住哽咽表示：「无论你去到几远都好，爸爸妈妈永远喺屋企等你。」

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