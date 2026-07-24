陈展鹏跟欠债吕晶晶划清界线：我同佢都无联络 惊爆自己有两个女？ 冯盈盈Deep V极吸睛

今日陈展鹏、罗子溢、何广沛、罗天宇、刘颖旋、冯盈盈等出席活动，陈展鹏谈到他不但止拍剧，而且频频登台，陈展鹏笑说：「都系配合公司发展，我刚刚拍完传统剧集，都会继续登台。」，罗子溢则谓将来可能会参与综艺节目会唱歌，又认为陈展鹏举办粉丝旅行团感觉好玩，但其实也觉得可以向舞台剧发展。他说：「如果TVB艺人一齐做舞台剧都好正。」陈展鹏笑言可以搞个罗子溢和陈展鹏「陈罗」组合举办旅行团。

陈展鹏厘清跟吕晶晶关系

另外，提到吕晶晶欠债风波，令传过绯闻的陈展鹏的名字牵扯进去。陈展鹏说：「依家人哋打紧官司，唔好再牵涉我个名落去，无呢件事！只系同事，我同佢都无联络，最后见面都喺ATV年代系战前。我依家有两个女（指太大和女儿），都有爸爸形象」。而罗子溢前度傅宝谊（前名傅颖）早前接受访问，重提当年被罗子溢（前名罗仲谦）家暴后「被迫道歉」的内幕。罗仲谦说：「唔回应啦！最紧要老婆开心就Ok！」

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何广沛年底结婚

何广沛透露除了拍剧外，亦会登台唱歌，其中《祝君好》和《黑色幽默》会经常唱。谈到何广沛将于年底结婚，更加强「事业心」。问到罗天宇可想彷效对方。罗天宇笑言自己不嬲有「家庭心」，何广沛即帮口指好羡慕对方与妈妈和弟弟一家三口经常一起吃饭。谈到经常晒一家三口，但未见绯闻女友陈懿德踪影。罗天宇笑言返去研究一下。

冯盈盈衣着性感吸睛

现场见刘颖旋身形清减，她笑说：「依家天热有啲热，因为要拍打戏都有瘀伤，但无乜大伤。」冯盈盈坦言想尝试AI融入演出作品，希望有个「AI FYY」，又大赞黄翠如和洪永城主持《走过历史大地》加入AI元素好成功。另外，提到冯盈盈早前穿著运动Top出席活动，她笑言为配合活动主题而穿著，否认行性感路线。有传跟吴卓羲因合作《璀璨之城》挞著的张曦雯，原本有份出席的她，以及何依婷亦因病未能出席活动。

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