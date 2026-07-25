61岁杨玉梅遇孙辈小鲜肉狂追 叫仙女姐姐竟是杀猪盘 开口借30万即露底：当我待宰的猪

现年61岁的前亚姐杨玉梅保养得宜，样貌、身材仍似40岁出头，但多年来保持单身，连入豪门的机会都拒绝。近日杨玉梅拍片自爆遇上近年猖獗的「杀猪盘」爱情骗局，被一名20多岁的「小鲜肉」热烈追求。杨玉梅在小红书分享影片，透露于年初时参加聚会，被一名年约20多岁的年轻男子主动搭讪，杨玉梅当时笑指男方：「你20几岁可以做得我个孙喇」，但男方却大晒自己的白手兴家创业经历，令杨玉梅觉得对方是个「几上进的年轻人」，于是便交换联络方式。

「小鲜肉」向杨玉梅展开猛烈攻势

随后杨玉梅获「小鲜肉」展开猛烈攻势，每日早午晚定时发讯息嘘寒问暖：「有没有吃早饭？」、「吃过午饭没呀？」、「落雨记住著多件衫」，每晚更会甜叫杨玉梅「仙女姐姐，你瞓觉未呀？」态度暧昧。同时男方又经常在社交平台发布朋友圈，分享自己打高尔夫球、四处飞去应酬的「成功人士」生活，借此包装自己。

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杨玉梅与「小鲜肉」展开对话维持长达两个月，男方终于露出真面目。杨玉梅表示有一日收到对方声称有个「大项目」，出现资金周转问题，开口要求杨玉梅投资30万元，更夸下海口承诺「听日还钱兼畀多五个点（5%利息）」，甚至扬言将钱放在他那边一个多月就可以「翻一倍」。

杨玉梅反击爱情骗徒

杨玉梅面对拙劣的骗局，一眼看穿对方的「杀猪盘」套路，在片中霸气直斥骗徒：「你估我61岁的姐姐傻的吗？白活了吗？你当我待宰的猪吗？」杨玉梅直言骗徒专门向年纪大的单身女性埋手，以为女方「好寂寞、渴望爱情」，而有机会乘虚而入。杨玉梅强调自己生活充实、朋友多兼有工作，根本不会上当。

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不少网民睇片后展开热烈讨论，大赞杨玉梅非常精明，绝对是「人间清醒」的代表：「你好叻，醒目」、「姐姐很美，我觉得真有二十多岁的小伙子喜欢姐姐一点不奇怪」，也有网民建议杨玉梅：「你可以找个四十多到五十的完全OK」。亦有网民认同杨玉梅：「年纪越大越容易遭遇杀猪盘，坏人认为女人年纪越大越好骗钱，其实年纪越大越不好骗」、「杀猪盘都是这个套路，任他嘘寒问暖、任他油嘴滑舌，反正就不上他当」等。

杨玉梅甩拖加丧父受打击

杨玉梅于1990年参加亚姐夺得季军、兼「最上镜小姐」及「完美体态」，成三料得主。但入行近40年的杨玉梅，至今仍单身，早年杨玉梅曾提及曾有一段长达13年的感情，年长12岁的男方曾一度患癌，却在康复后性情大变，并在杨玉梅丧父亲当日提出分手。杨玉梅因爸爸离世加上「被分手」，在双重打击下患上抑郁长达两年，曾出现幻听萌生轻生念头。

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