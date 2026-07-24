谢贤离世丨汪明荃痛失拍档极度不舍 曾联络契女谢婷婷慰问 不清楚四哥近年身体状况

《星岛头条》早前独家收到消息，影坛巨星「四哥」谢贤于7月16日因肺炎离世，享年89岁。家人遵从谢贤低调遗愿，以「院出」形式办理后事，并于7月20日在和合石火葬场完成火化，骨灰仍待安置。跟谢贤合作无间的汪明荃（阿姐）今日（24日）出席活动，对于谢贤离世，汪明荃姐坦言十分不舍，跟谢贤曾合作拍五部剧集也算不少，其他就跟郑少秋合作最多。谈到谢婷婷回港为谢贤办后事，问到可有跟她联络？汪明荃说：「无呀！我谂佢哋集中搞后事，不过有传WhatsApp。」

汪明荃指谢贤是很有义气的人

谈到谢贤作风潇洒，汪明荃大赞谢贤除了外表很潇洒，工作上也很潇洒，当年合作《千王之王》，谢贤好喜欢玩同讲笑，但知道她不懂得笑较古板，对方跟杨群有时整蛊她，不过知讲笑不会嬲。提到疑似姜中平家属在网上发文指谢贤曾勇救堕海男童，以谢恩情 。汪明荃指谢贤是很有义气的人，不少圈中人也大赞他好人又潇洒。再问谢贤生前可有跟她谈及身后事，汪明荃表示没有，是谢贤家人自己决定，不过有联络谢婷婷慰问，对方多谢她，但不清楚谢贤身体状况，本身大多跟狄波拉和谢婷婷联络。

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汪明荃曾与谢贤缔造无数收视神话

汪明荃曾与谢贤缔造无数收视神话，被封「黄金萤幕情侣」，好友离世后，汪明荃曾发文感到突然与不舍。汪明荃曾赞扬谢贤一生贡献影视界，参演约200部电影并于晚年荣获香港电影金像奖最佳男主角，成就非凡，其风度翩翩的潇洒模样将永远长留大众心中。汪明荃与谢贤在TVB共事期间，先后合作《天虹》、《千王之王》、《千王群英会》、《万水千山总是情》及《秋瑾》五部经典剧集。其中1980年两人临危受命接拍《千王之王》，成功为电视台收复收视失地；其后的《万水千山总是情》更创下平均50点的极高收视，两人因此被观众视为经典的黄金拍档。

汪明荃有幸曾与谢贤有五部电视剧合作

汪明荃曾IG分享了几张当年合作剧集的黑胶碟封面照片，感叹：「我有幸同四哥有五部电视剧的合作。」汪明荃回忆当年合作时，正值谢贤结婚及一对子女出生，因此两家关系非常亲密。汪明荃不仅见证谢贤子女的成长，更在1983年正式与谢贤女儿谢婷婷上契成为契妈。汪明荃大赞谢贤非常顾家且爱锡子女：「他非常爱锡他的仔女，囝囝霆锋的成就使佢很骄傲，终于有继承人，两个乖巧的孙儿更是他的宝贝。」在汪明荃眼中，谢贤更是一位极度照顾同剧演员的好人：「他于圈中人缘极佳，在我们拍戏的时候也时常照顾我，教我，那些开心的日子我会永远记住，多谢佢。」

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