佘诗曼穿母校旗袍校服骚美腿？ 网民激赞零违和 与昔日师生相聚贺协恩90周年校庆

视后佘诗曼（阿佘）到瑞士IMI International Management Institute Switzerland修读酒店管理学前，曾于协恩中学附属小学、协恩中学就读。协恩中学早于1936年创立，今年10月踏入建校90周年，佘诗曼近日为母校协恩中学庆祝建校90周年，特别抽空重返校园接受专访，更与昔日同窗及老师开心聚旧。

佘诗曼游走校园勾起昔日回忆

佘诗曼今日（24日）在IG分享重返母校协恩中学的照片，当中包括多张参观校园，以及与昔日同学游走礼堂、楼梯、走廊、课室等合照，每一张照片都充满珍贵回忆。其中更见到佘诗曼激罕「重披」蓝色旗袍校服的相片，引出不少校友爆料：「小学时同你一齐搭校车㗎」、「当年你是yunn house cheering team leader，我记得你帮我哋班F1𡃁妹设计嘅啦啦队套衫好靓嫁」、「阿佘真系keep得好好」，大赞佘诗曼由细靓到大。

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在佘诗曼曝光的相片中，见到她与一众旧同学换上协恩标志性的蓝色旗袍校服，坐在校园极具代表性的红砖楼梯上留影。保养得宜的佘诗曼，穿起校服仍保留少女味，获大批网民激赞毫无违和感。不过，佘诗曼随后解释校服照的真相，原来众人并非在校园换上校服拍摄：「其中一个同学用AI帮我哋以前着校服𠮶个样神还原，好正！」效果逼真得令人惊叹。

佘诗曼感谢老师栽培一生受用

佘诗曼留言：「好难得嘅一次合体！事缘母校90周年，返去做专访，顺便约埋旧同学老师一齐gather。喺以前日日做assembly嘅hall做访问，感觉好奇妙——当年个校服妹点会谂到三十几年后有今日？」佘诗曼回忆起从幼稚园已认识的旧同学：「由一年班已经开始一齐同站坐校车嘅、喺班房年年都坐埋附近嘅，同埋中学friend而家嘅知己，仲有师妹变咗副校长（so proud！）。行匀tuck shop、操场、泳池、课室，成个脑都系美好同搞笑嘅画面。」佘诗曼不忘向母校及一众老师表达深切谢意，感激当年的悉心栽培，让她一生受用。

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