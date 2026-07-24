前TVB「御用宫女」李美慧暑假出海 包豪华游艇畅游克罗地亚 儿子甲板食雪糕生活奢华无忧

39岁的前TVB「御用宫女」李美慧，自2018年与年长25岁的百亿富商曾文豪结婚后，便淡出娱乐圈，专心相夫教子，诞下一子一女，凑成一个「好」字。婚后生活幸福美满的她，经常在社交平台分享多姿多彩的生活。近日李美慧一家趁著暑假，安排了豪华的出海之旅，她亦大方分享多张旅游靓相，相中李美慧身穿一袭粉红色花纹的挂颈长裙，既优雅又有女人味，完美衬托出古城背景的典雅氛围。而在另一张于森林小径漫步的相片中，她则换上黑色比坚尼上衣，配搭一条白色通花阔脚裤，展现出健康性感的一面，火辣身材完全不似两子之母。

李美慧一家豪游克罗地亚

李美慧一家的生活向来写意，除了不时到法国尼斯的豪华私人庄园度假，她对出海畅游亦情有独钟。她在社交平台透露，克罗地亚是她每年出海旅行中最喜爱的国家。从她分享的相片可见，当地海水清澈见底，风景如画。她兴奋地写道：「每年出海我最最最喜欢的就是去克罗地亚，除了海里游水之外（海水完全不冻，有好多鱼），还可以游山玩水，行名胜古迹，亲亲大自然。」这次旅程动静皆宜，他们一家享受豪华游艇的舒适，小朋友在甲板上开心吃著雪糕。转眼间又亲近大自然，在岸边与天鹅近距离接触，儿子更兴奋得趴在码头上观看。一家人亦会一同远足，享受亲子时光，整个旅程集奢华与自然探索于一身，温馨又充实。

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李美慧于TVB时期专演宫女

回顾李美慧的演艺路途，并非一帆风顺，在单亲家庭长大的她，自小热爱艺术，3岁起学习钢琴与音乐剧。为了追寻梦想，她中学时期便独自到北京，先后入读中央民族大学及北京舞蹈学院，并于2003年顺利毕业。2006年，她回港参选香港小姐，虽然最终落选，但随后加入了TVB第21期艺员训练班，因常在剧集中饰演宫女角色，而被观众封为「御用宫女」。为求突破，她曾只身北上发展，从不起眼的小角色做起，凭著努力不懈，最终挨到担正女主角的位置，更创下一年内拍摄10部电影和1部电视剧的惊人纪录，可见其事业心和毅力，如今她选择回归家庭，享受著与昔日截然不同的生活。

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