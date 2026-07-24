梁珊离世｜长子首披露母离世原因：心脏有事 临终前不舍亲友 逝世前健步如飞思路清晰

资深演员梁珊在7月1日因病离世，享年81岁。梁珊的子女今日（24日）于大围宝福纪念馆为亡母设灵，翌日早上10时进行辞灵出殡，仪式过后灵柩奉移至和合石火葬场火化。

梁珊长子披露离世原因

梁珊长子王宇澄（Alex）于治丧仪式前接受传媒访问，表示由于母亲生前没有宗教信仰，仪式将按传统中式习俗进行，并透露母亲突然离世原因：「佢系心脏有事，突然间离开。虽然一直都有呢个问题，但唔严重嘅，不过𠮶日突然走咗，我哋都觉得好突然。」]

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梁珊离世前不舍亲友

当时梁珊身处香港与长子同住，病情转差时家人在附近，因此能与家人儿孙见最后一面。Alex忆述当时母亲意识到自己快将离去，对亲友感到不舍，亦未有圈中好友能见最后一面，今日希望透过生前相片、访谈影片让大家回顾，坦言事出突然：「妈妈想有一个Last Dance，送畀各位亲朋好友，当成最后告别。我谂佢嘅人生好圆满，如果话佢觉得有咩未做，我谂佢希望有一个代表到佢嘅作品。其实佢最后做嘅一出舞台剧，佢自己好满意，我谂系佢其中一个代表作」。

梁珊离世前健步如飞

王宇澄表示母亲临终仍健步如飞、思想敏捷，因此未知有否与圈中朋友经常相聚；近年亦曾提出开设个人影片频道，但最后未有付诸实行。

梁珊获长子大赞妈妈

梁珊银幕形象硬朗，儿子王宇澄感槪指实为一位好妈妈：「佢好和蔼可亲，系另外一个样嚟。佢做戏同个样畀人感觉好硬朗，但私底下好温婉。」母子回忆中，Alex印象最深是母亲钟意品尝他的下厨手艺，在聚餐与特别日子都会为母亲炮制海鲜及中式小菜；他亦以母亲出发旅行作为接受离别的方式：「今次嘅离开，我哋觉得佢只系去咗另一个旅行。」

张崇德吁珍惜眼前人

张崇德于梁珊治丧仪式开始前到场，约30分钟后离开，接受传媒访问时透露仪式顺利进行，珊姐作为前辈外亦另有缘份：「我叫佢Auntie，因为我同佢个女系中学同学，好细个已经知Auntie做呢行，到我入行虽然从未合作过，但唔知点解好有缘，成日喺街上面都会撞到。（最后见面？）我谂系几年前喺街撞到，仲话得闲饮茶，大家成日咁讲，但始终冇机会再见。（因此遗憾？）又唔会系遗憾，人生都系咁嘅，要珍惜眼前人。」并补充指一直不知道梁珊心脏有病况，最后见面时身体状况良好，因此得知对方离世时感到突然。

贝钧奇未有发言

贝钧奇于仪式完结后抵达梁珊灵堂，停步让传媒留影期间未有发言，此前他已经与石中英先生以三侠影业名义致送花牌。贝钧奇曾于2017年以出品人身份，与旗下三侠影业开拍电影《五月》，以「六七事件」为题材，梁珊为演员班底之一。而前香港艺术发展局主席兼前立法会议员马逢国，于傍晚到灵堂向梁珊致意，离开时留步让传媒留影，期间未有发言。马逢国曾任职凤凰影业，及后公司合并重组加入银都机构，担任多部电影监制工作。

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