梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程

资深演员梁珊于7月初辞世，享年81岁。梁珊的丧礼于今日（24日）在大围宝福纪念馆设灵，丧礼以简约庄重的形式进行，灵堂布置以素雅为主调，显得格外宁静高雅。梁珊生前在娱乐圈中人缘甚广，灵堂两侧及内外摆满演艺界人士送上的花牌以示悼念，形成一片花墙。

梁珊获大批圈中人致送花牌哀悼

当中见到梁珊获不少圈中巨星致送花牌悼念，其中见到成龙、刘德华的花牌写上「永远怀念」，而制作人杨绍鸿、刘锡贤、白茵、朱虹、斑斑、苗可秀也有致送花牌。至于郭锋联同徐广林、导演吴锦源、导演杨智谦，梁珊昔日亚视好友黄爱瑶联同陈欣欣及江美仪，则分别联名悼念梁珊。

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多间演艺机构悼念梁珊

此外，方平与太太鲍起静、张崇德夫妇，以及多个与梁珊渊源深厚或曾效力的机构，包括香港演艺人协会、三侠影业、华南电影工作者联合会及银都机构等，亦有致送花牌，缅怀梁珊对香港影视界的贡献。张崇德更到场致祭。

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