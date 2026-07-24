Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程

影视圈
更新时间：17:19 2026-07-24 HKT
发布时间：17:19 2026-07-24 HKT

资深演员梁珊于7月初辞世，享年81岁。梁珊的丧礼于今日（24日）在大围宝福纪念馆设灵，丧礼以简约庄重的形式进行，灵堂布置以素雅为主调，显得格外宁静高雅。梁珊生前在娱乐圈中人缘甚广，灵堂两侧及内外摆满演艺界人士送上的花牌以示悼念，形成一片花墙。

梁珊获大批圈中人致送花牌哀悼

当中见到梁珊获不少圈中巨星致送花牌悼念，其中见到成龙、刘德华的花牌写上「永远怀念」，而制作人杨绍鸿、刘锡贤、白茵、朱虹、斑斑、苗可秀也有致送花牌。至于郭锋联同徐广林、导演吴锦源、导演杨智谦，梁珊昔日亚视好友黄爱瑶联同陈欣欣及江美仪，则分别联名悼念梁珊。

相关阅读：梁珊设灵丨灵堂淡雅紫玫瑰围绕遗照露亲切笑容 设大电视播生前花絮重温半生演艺路

相关阅读：梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭

多间演艺机构悼念梁珊

此外，方平与太太鲍起静、张崇德夫妇，以及多个与梁珊渊源深厚或曾效力的机构，包括香港演艺人协会、三侠影业、华南电影工作者联合会及银都机构等，亦有致送花牌，缅怀梁珊对香港影视界的贡献。张崇德更到场致祭。

相关阅读：梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
妻子出轨移英港人 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同婚姻背叛有关｜Juicy叮
移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同背叛有关｜Juicy叮
时事热话
6小时前
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
01:20
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
突发
2小时前
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
01:05
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
影视圈
7小时前
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
01:04
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
18小时前
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身  温文尔雅撞样刘伟强  妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身  温文尔雅撞样刘伟强  妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
影视圈
6小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
01:37
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
2026-07-23 16:57 HKT
热带气旋红霞情况持续更新。
热带气旋红霞‧持续更新︱晚上8时40分发出一号戒备信号 考虑周六改发更高信号
社会
5小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
2026-07-23 14:55 HKT
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
突发
16小时前
「姐姐」下周入屋 新手雇主急问注意事项 过来人传授9大「收服」外佣秘笈 倡一招定下「红线规矩」｜Juicy叮
「姐姐」下周入屋 新手雇主急问注意事项 过来人传授9大「收服」外佣秘笈 倡一招定下「红线规矩」｜Juicy叮
时事热话
4小时前