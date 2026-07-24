梁珊设灵丨灵堂淡雅紫玫瑰围绕遗照露亲切笑容 设大电视播生前花絮重温半生演艺路

曾经在电影《精装追女仔》中饰演张敏妈妈「刁太」的资深演员梁珊在7月1日因病离世，享年81岁。梁珊的子女今日（24日）于大围宝福纪念馆为亡母设灵，翌日早上10时进行辞灵出殡，仪式过后灵柩奉移至和合石火葬场火化。灵堂外摆放一幅梁珊年轻时一幅黑白优雅肖像，写上「永远怀念珊姐」。

梁珊灵堂布置以白色和淡紫色为主调

灵堂布置以白色和淡紫色为主调，气氛肃穆典雅，正横匾写有「永远怀念」四个大字，梁珊的遗照由淡紫色的玫瑰围绕，相中梁珊身穿白色西装外套，面露亲切笑容；两侧各有一台电视机，分别播放梁珊生前访问片段及数百张横跨几十年的演出花絮、剧照及家庭生活照。灵堂中间摆放了一对仔女的心形花牌，分别写上：「亲爱的妈妈 永远怀念」、「亲爱的妈妈 永念亲恩」。

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梁珊初出道曾拍过不少国语电影

梁珊初出道曾拍过不少国语电影，后来加入电视圈，先后效力过TVB及亚视。梁珊的电影代表作就一定要数到《精装追女仔》中，饰演张敏妈妈「刁太」，以及在《富贵逼人》饰演电视台高层「吕魔头」，她将恶女功力发挥得淋漓尽致。但梁珊在90年代拍完亚视剧集《呆佬贺寿》后便减产，之后只以客串性质参演影视作品，1999年她到加拿大生活，外界都以为她再没有演戏的意欲而息影。后来梁珊回流香港，她曾表示自己从未退出幕前：「我都觉得好奇怪，咁我心谂……哦……我都唔系呢个时代嘅人，或者我落后，追唔上呢个时代，唔知点解冇人揾。」梁珊多年来都少谈感情事，但原来她早已有另一半：「呢啲系我嘅私人事，所以我尽量都唔讲，因为对于我嘅工作同你哋认识我都系冇影响，你哋都唔需要知，只系八卦新闻啫。」

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