非份之罪｜「肮脏的子弹」德州密室案离奇搬上萤幕 张彦博惨遭单立文「毒手」露白滑美股

TVB全新剧集《非份之罪》由金牌监制王心慰（Amy）操刀、翁善莹编审。剧集主打「小品式人性反思」，以六个单元故事构成，第5个单元「肮脏的子弹」昨晚（23日）登场，情节扣人心弦。剧中讲述大老板「钱大富」为了躲避仇家买凶追杀而藏身于酒店，涉案的手枪在多番转手后回到黑商手中，怎料翌日清晨，钱大富竟被发现于完全锁上的密室客房中离奇身亡。

「肮脏的子弹」原型是「348号房密室杀人案」

这宗看似「超自然」的密室杀人剧，原型正是2010年震惊全美的「美国德州348号房密室杀人案」（The Man in Room 348），​​​当时55岁的石油代理人格雷格（Greg）被发现陈尸在反锁的酒店房间内。现场门窗紧闭、财物完好，加上格雷格身上完全找不到任何伤口或血迹，起初连警方都以为他只是心脏病发。然而，尸检报告一出，全场法医都震惊了！格雷格的两根肋骨折断、大肠和胃部严重撕裂、心脏直接被震碎，医生形容这简直就像「被大卡车迎面撞击」一样。

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真相只能用「极致的倒楣」来形容

当时负责案件的警官调查了所有与格雷格有过接触的人，不过众人均有不在场证明兼缺乏动机，令调查一度陷入胶著，案件随后演变成悬案，其后神探Ken Brennan接手了调查，他在348号房门后发现了一个极不起眼的微小凹痕，随即调查了隔壁的349号房，结果发现，349号房相应位置的墙上，居然有一个被人用「白色牙膏」粗糙补上的小孔！在警方的严厉审讯下，真相简直荒谬到令人喷饭！原来案发当晚，隔壁房入住的三名电工在醉酒狂欢。其中一人拿出爱枪炫耀，却不小心走火。子弹当场射穿墙壁，三人因为怕被酒店罚款，竟然用房里的牙膏把弹孔补上，拍拍屁股就退房了，完全不知道隔壁已经闹出了人命！真相只能用「极致的倒楣」来形容。子弹穿墙射入的一瞬间，格雷格刚好弯腰捡东西。子弹以一种极其诡异的角度，从他的腹股沟（阴囊旁）射入体内。由于该处皮肤极具弹性，中弹后皮肤瞬间合拢，完美遮盖了伤口，连一滴血都没流出来！子弹随后在体内疯狂乱弹，将器官悉数震碎，最终导致他内出血死亡。

郑子诚单立文两大奸角「奸奸联手」

今次「肮脏的子弹」只有2集，剧集一开首即带出错综复杂的暗杀阴谋，加上剧中多个爆笑「错摸」位与神级对白，随即掀起网民热烈讨论。剧集讲述黑商黄世龙（郑子诚饰）与富商钱大富（单立文饰）狼狈为奸，以虚拟货币「fullcoin」害惨不少市民。郑子诚表面上帮大富买凶杀人，实则暗地里另找杀手企图反杀单立文，而接下这宗暗杀任务的，竟是fullcoin苦主之一的张彦博。张彦博在为手枪上子弹时，意外将其中一粒掉进杯面中，令子弹沾满味精、进退不得，为后续剧情埋下伏笔。与此同时，单立文入住的酒店极度混乱，伪中产夫妇钱志达（翟威廉饰）与「打卡拜金人妻」陈丽莎（谭凯琪饰）企图打搞单立文。「贪钱清洁姐姐」罗少芳（江欣燕饰）在房间腾出腾入，极尽扰攘。原本疑心极重的单立文因而更加疑神疑鬼，产生无数错摸。而准备大开杀戒的张彦博，出发时却发现遗落了手枪！这把手枪在酒店内展开了一场「奇幻游记」。昨晚单元有三大亮点，第一是郑子诚与单立文两大奸角代表人物「奸奸联手」、网民笑言郑子诚与豹哥这次堪称「胶版阴谋诚大战西门庆ｘ侯赛因」，并大赞单立文演回奸角老本行「好搞笑」兼「极有发挥」。而二人合作其中最啜核一点，是单立文在剧中经常一轮嘴闹爆经常「抛英文」的郑子诚，最经典一句绝对是：「Well你老豆咩？讲乜英文呀？扮鬼佬呀？你古惑仔嚟架咋！」成功令不少网民被「Well你老豆咩」洗脑。另一个位是，当单立文闹爆郑子诚赞两名保镖「Best of the Best」时，处于下靶位的郑子诚即脑筋急转弯补镬：「劲中之劲呀！」

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单立文与张彦博的「床戏」亦引爆热话

郑子诚被问剧中对白如此经典抵死，是否他和单立文的精心创作时，他坦言由于事隔三年，自己已不太敢肯定，但却承认首度与豹哥在正剧合作，确是火花四溅，并大赞单立文经常临场爆肚：「大『郎』会跟剧本做，但细位其实同豹哥合作好好笑，我哋对完剧本之后，好多时到真正roll机，佢畀出嚟嘅嘢同对𠮶阵会有少少唔同，但就系咁先过瘾，可以即刻做到即时反应，同埋会撞到好多碎嘴出嚟，都几得意。」单立文与张彦博的「床戏」亦引爆热话。事缘骇然察觉自己失枪的张彦博，原本打算懒型以「铅笔」杀人，岂料最终反被单立文制服兼揿咗落床，并无厘头问「我钟意食边啲女明星呀」试探张彦博身份，当张彦博回答「余思霆」时，单立文的「霆你老豆」亦是相当有特色。张彦博挣扎期间意外露出白滑美股亦引发热讨，谈到打出接近半个pat pat，张彦博接受访问时笑言：「我真系唔知呀，当时豹哥有同我讲转头会拉低，我咪话好咯！𠮶日我冇睇playback，因为我好赶！」