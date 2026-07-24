爱·回家之开心速递｜煞科日全员临别依依  吕慧仪、汤盈盈爆喊  刘丹忍泪高呼：我爱大家

陪伴观众近十年的王牌处境剧《爱·回家之开心速递》，日前迎来最后一个厂景拍摄日，正式煞科。当导演喊下最后一声「Cut」后，摄影厂内既有欢呼与笑声，亦充斥著离愁别绪的泪水，场面感人。剧中两位核心演员吕慧仪（饰演熊若水）和汤盈盈（饰演高栢菲）更难掩不舍之情，感性流下真挚的泪水。

吕慧仪多度爆喊

煞科当日，台前幕后齐聚电视城11厂，瞬间变成了熊家与龙家的温馨大型聚会。其中吕慧仪多度爆喊，首先她因为看到工作人员展示的一张开拍第一天的旧照片，回忆涌上心头，当场情绪崩溃泪流满面；而汤盈盈亦被拍到在后台与幕后工作人员相拥而泣，更哽咽说道：「以后冇人搞你哋喇」，流露出与团队的深厚感情。

相关阅读：爱回家丨金城安抢婚重现世纪之吻！与Bonnie复合有望 网民兴奋：终于踢走葱头

刘丹率大叫「我爱大家」

于这个聚会中，「三太」樊亦敏及「风少」陈浚霆捧出精心准备的煞科蛋糕，众人欢呼合照，为这个长达近十年的「家」划上圆满句点。一众主力演员在访问中也进行了真情剖白。「熊家大家长」刘丹率先感性发言，向在场所有人高呼：「我！爱！大！家！」，并寄语：「总之大家记住爱回家，为你遮风挡雨嘅地方就系家。」真情流露引来全场演员回应「爱你」，气氛温馨。

吕慧仪揽实刘丹

吕慧仪在平复心情后，带头感谢整个团队，她说：「好难得一套剧里面每个人都咁爱护大家，咁众志成城、咁有火去完成近10年嘅剧集。」她特别感谢观众、监制、编审以及所有幕后人员，并强调「由第一集第一场外景就同阿爸（丹爷）一齐拍，所以真系好感动同感恩」，说罢更揽实刘丹。

相关阅读：爱回家之开心速递丨疑似大结局流出 「大小姐」林淑敏大肚？ 接龙接班人露玄机

林淑敏怕自己继续返11厂

一向搞笑的单立文（饰演熊树仁）则精辟地道出了《爱·回家》的精神：「呢十年，香港好多高高低低、风风雨雨，但我哋都笑住带欢乐畀大家，等大家可以开开心心咁食饭。」而「大小姐」林淑敏坦言，为了维持角色的喜感，一直告诉自己剧集还未完结，但煞科终究来临，她感触地说：「我惊我唔习惯，我惊我听日继续返11厂。」

樊亦敏躲起来偷偷哭泣？

「龙家大家长」罗乐林与「三太」樊亦敏均对角色深入民心感到无比开心。罗乐林笑说：「呢10年人哋连我名都唔记得，净系记得大龙生，真系好开心。」樊亦敏也分享：「出街啲细路仔都叫我三太，好有成功感。」她半带玩笑地说，自己稍后会躲起来偷偷哭泣，表达了对这个大家庭的不舍。

