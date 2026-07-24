前TVB金牌监制刘家豪73岁生日 视帝黎耀祥、谢雪心等群星到贺 神秘嘉宾曾志伟一原因捧场

前TVB金牌监制刘家豪前晚（22日）迎来73岁大寿，筵开数席举办生日晚宴，邀请了52位圈中好友及曾合作的艺人出席，星光熠熠，包括黎耀祥夫妇、姜大卫、方力申、张颖康夫妇、朱晨丽、蒋祖曼、谢雪心、陆诗韵、尹光夫妇、罗霖、黑妹，以及陈淑芬、苏珊、姚正菁及三姐等。当晚最大惊喜莫过于特别嘉宾曾志伟的现身。原来梅小青瞒住老公悉心安排，以答谢曾志伟在TVB时期即使再忙都会出席记者会支持他们的作品；曾志伟则幽默笑言：「你哋拍嘅剧集都收视冠军，帮公司赚钱，我点可以唔支持！」将全场气氛推向高潮。

刘家豪生日后将与尹光去旅行

整场晚宴由梅小青一手筹备，她笑言自己退休后由金牌监制变成了老公的「小助理」，但甘心情愿，最开心是两夫妻终于有时间逍遥游。现场背景板写上「豪情感恩有您 隆情共渡良辰」，尽显两人对友情的珍视。刘家豪透露，聚会后将与相识逾60载的老同学杜生夫妇及尹光夫妇一同出游，三位男士更即席合唱一曲《有咁嘅贤妻堪称赞》送给三位太太，甜到入心。晚宴上众人分享合作点滴，当中刘家豪与梅小青的儿子刘镇然深情致辞，表示一直为父母感到骄傲，并承诺会将父母教导的「有礼貌及待人真诚」传承给两个儿子，令妈妈梅小青感动得眼湿湿。尾声时，大家推出生日蛋糕与寿桃贺寿，梅小青献唱一曲《漫步人生路》，寓意未来人生更丰盛。

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刘家豪问曾志伟爱将表演

刘家豪虽然已退下火线，但依旧关心演艺圈动向及后辈发展。曾志伟卸任TVB总经理后自组公司，首部悬疑剧《狩谎》正开拍，离巢无线转投曾志伟旗下的张颖康亦有份参演。刘家豪特意问及昔日爱将表现，曾志伟大赞「梗系掂」，并引述内地演员成毅称赞香港演员极具合作精神、开工准时且无隔膜，刘家豪亦深表认同，指TVB出身的演员训练有素，极具演员道德。从影片及这场盛宴可见，刘家豪虽然已经荣休，但与圈中人的情谊恒久不变。

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