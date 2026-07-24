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魏嘉莹自爆是宅女：可以在家待一整天 新歌《快出来玩》鼓励走出舒适圈 感受生活惊喜

影视圈
更新时间：16:15 2026-07-24 HKT
发布时间：16:15 2026-07-24 HKT

「创作女声」小魏魏嘉莹8月2日将在香港举办《我要把眼泪当汽水》演唱会，她的全新《快出来玩》玩乐自选辑，同名歌曲以洗脑副歌与贴近日常的歌词，引发共鸣，获得音乐平台综合新歌即时榜第一名。日前小魏在香堤大道演唱，台下小朋友也开心地和她一起「玩来玩快出来出来玩」，呼应《快出来玩》主轴，私下很宅的小魏透露：「以前如果没有工作，我真的可以在家待一整天。但因为巡演，我去了很多以前不会主动去的地方，反而留下很多很难忘的回忆。」对她来说，《快出来玩》不只是邀大家出去旅行，更像是在鼓励自己，偶尔离开熟悉的地方，生活真的会多很多惊喜。

魏嘉莹半夜灵感大爆发

《快出来玩》玩乐自选辑特别收录《快出来玩》、《我们是奇奇与蒂蒂》、《抓马喵星人》3首全新创作及《我要把眼泪当汽水》、《我不在意你曾经吻过谁》、《喜欢我吧 - 2026重逢版》3首历年代表作。爱宅在家里的小魏，经常半夜灵感大爆发，不是创作、直播，就是沉浸在自己的小宇宙里，专辑中《抓马喵星人》就是这样创作出来，她无奈笑说：「有时候已经躺好了，脑袋突然开始播一首不存在的歌，就只能默默爬起来录音，不然隔天一定忘记。」问及把兴趣变工作会不会有倦怠期？她转换心态，乐观地表示，「后来发现，与其一直逼自己写，不如先去生活。出去旅行、跟朋友聊天、看电影、打电动，甚至放空一天，都有可能让新的灵感跑回来。」学会放松，实践「玩乐态度」。

《我们是奇奇与蒂蒂》获歌迷力推完整版

同样也是玩性大发的新曲《我们是奇奇与蒂蒂》，原本只是在社群上创作分享，歌迷一听全都爱上，希望能有完整版，甚至是演出，小魏说：「既然它有幸带给大家很多快乐，那就不要让它只存在社群里，所以这次干脆把它正式收录进自选辑里。传递就算是平平凡凡的我，也可以在生活中找到值得感到快乐的事。」

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