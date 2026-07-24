冯德伦对于谢贤离世感可惜 有传讯息慰问好友谢霆锋 未敢揾老婆舒淇帮手为动画配音：佢好忙

冯德伦今日（24日）出席香港动漫电玩节，为自己的原装 IP 动漫角色造势。谈到他的新片《第四幕》获邀参展「第25届纽约亚洲电影节」（New York Asian Film Festival），恭喜电影女主角袁澧林获大会颁「亚洲新星奖」（Screen International Rising Star Award）。

冯德伦慨叹近月多位圈中人离世

《星岛头条》独家爆谢贤于本月16日离世并低调于20日在和合石火化礼。对于好友谢霆锋的爸爸谢贤离世，冯德伦表示有传讯息慰问霆锋，获回复「ok」，自己不太清楚谢贤身体情况，对其离开感可惜，赞是一个很有智慧的人，拥有一个丰盛人生，很值得大家尊重，学习其精神。冯德伦也指谢贤从影以来有不少出色作品，自己庆幸早前获取对方主演电影《英雄本色》（1967年）的版权，并于电影资料馆播放4K数码修复版。他慨叹近月多位圈中人离世，在社交平台看到众人的作品亦感惋惜。

冯德伦自嘲不及古天乐

现场播放冯德伦刚完成动画的预告片，他透露会以英文版接洽不同平台，希望有更多国际化观众，未知正式播放日期，但有信心，之后亦会推出广东话版，亦可以有其他不同语言版本，不过自己冇打算声演男主角，因为男主角只得十几岁，自己亦倾向揾有经验和名气的声演配音，可以借此带动人气。问到会否揾老婆舒淇帮手配音，他笑指她都好出名但她好忙。

虽然首次宣传个人IP作品，但冯德伦未入行已经常到漫展，有无试过玩 cosplay呢 ，他指自己钟意看漫画多些，亦有买《风云 》的剑、王家卫电影海报等精品，最开心得到《哈利波特》作者的签名版本，所有收藏品至今珍藏在办公室，但自认数量与规模远不及古天乐，对方的收藏甚至需要动用仓库储存。另外，活动请陈嘉宝做大会主持，嘉宾黄玉郎在台下欣赏表演。女团idg偶像女生演出期间，舞台音响连环出错，第一次播一句就停，到第二次就播错音乐，第三次才正确，搞到台上一班女生尴尴尬尬。