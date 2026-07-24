「$1男艺人」被网民列三大「罪状」 斥欠专业 游莨维突洗版出工作照惹揣测

娱乐圈有不少男艺人经常接主持、司仪活动工作，增加收入来源。但近日有网民在Threads炮轰，某男艺人工作态度极不专业，引发网上热议。而根据帖文中的线索，不少网民猜测该名司仪为艺人「一蚊Joe」游莨维，而游莨维今日（24日）在IG的限时动态以密集分享多张自己担任司仪的照片，并配上意味深长的语录，似乎是想以行动辟谣。

网民男艺人大数「罪状」

该名网民近日在Threads的帖文中表示，自己的家姐作为活动司仪，与一位「有少少知名度嘅$1糟男艺人」合作，但整个过程令人非常失望。网民更详细列出对方几项欠缺专业的行为，包括「懒理司仪稿」、「坐埋一边煲剧」、「迟到一小时」。

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网民指男艺人无视沟通

网民在帖文中提到活动前客户已提醒司仪需准备好司仪稿（cue card），但对方完全没有回复，连最基本的沟通都欠奉。当客户再次提醒时，该男艺人竟表示用手机看稿就可以，完全无视专业司仪为避免现场出错而预先准备 cue card 的惯例。

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网民又指在活动准备期间，该男艺人不但没有帮忙，反而「坐埋一边煲剧」，要由发文者的家姐助理帮忙整理其司仪稿。加上原定约下午3时的对稿时间，男艺人足足迟到一小时，至下午4点才现身，更连一句基本的「唔该」都没有，只抛下一句「OH MY GOSH」。

网民点名林盛斌森美专业

发文者慨叹其家姐与不少「金牌司仪」如林盛斌（Bob）、张继聪合作，大家都非常尊重彼此，一同齐心准备，但这次该男艺人的态度「完全冇礼貌、亦都毫无专业可言」，令人极为失望。

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不少网民加入热议，更将矛头直指「一蚊Joe」游莨维，并以资深司仪森美作为正面教材，以比较两者的专业态度。有网民指出：「一蚊嘅感觉有啲似以前嘅Amigo崔健邦，都系懒醒唔睇稿，X咗街就话你啲嘢唔啱」、「咁唔一定用cue卡嘅（当然一蚊人系出晒名X街），森美大哥都系用iPad，但佢有一个特别技巧， 同步声音， 系佢先至做到」。

一蚊Joe游莨维IG洗版晒相

在指控发酵后，「一蚊Joe」游莨维忽然在其IG表现活跃，上一次更新帖文已是一个月前的6月22日。今日「一蚊Joe」游莨维连出10个工作PO，以及一则引用美国歌手Frank Ocean的名言「默默耕耘，让你的成功为你发声」：「Work hard in silence, let your success be the noise.」并转到发IG限时动态，疑为「无声回应」。

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