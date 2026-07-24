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李沧东执导《Possible Love》入围威尼斯争金狮奖 丹尼波尔《Ink》成开幕片及竞赛片 杨凡纪录片《中场休息》入围非竞赛单元

影视圈
更新时间：15:19 2026-07-24 HKT
发布时间：15:19 2026-07-24 HKT

「第83届威尼斯影展」将于9月2日至12日举行，玛姬格宁贺（Maggie Gyllenhaal）及主竞赛评审团主席、香港导演杜琪峰获邀出任本届主竞赛评审团成员，是杜sir时隔18年重返威尼斯评审席。大会昨日公布入围名单，开幕片为丹尼波尔（Danny Boyle）新作《Ink》，由Jack O’Connell、佳皮亚斯（Guy Pearce）及Clara Foy主演，讲述传媒大亨梅铎收购英国小报《太阳报》的经过，并同时入围主竞赛单元。

罗拔柏迪臣《Primetime》入围主竞赛 

主竞赛单元共20部作品，阵容包括李沧东暌违8年新作《Possible Love》，由全度妍、薛景求、赵寅成及曹汝贞主演；日本名导是枝裕和改编藤本树漫画的《蓦然回首》。德国导演荷索（Werner Herzog）、英国及爱尔兰导演Martin McDonagh及意大利Nanni Moretti亦有新片参与角逐金狮奖。纪录片导演Lance Oppenheim首部剧情长片《Primetime》亦入围主竞赛，由罗拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演，饰演记者Chris Hansen，讲述其揭发网络性犯罪者的经历。

阮经天《阿兹海默警探》入围非竞赛单元

华语片方面，今年共有7部影片入围各单元，惟无缘主竞赛金狮角逐。蔡明亮新作《微尘》由李康生主演，入围非竞赛单元；杨凡执导的逾3小时的纪录片《中场休息》、日本导演Sabu执导、阮经天主演的《阿兹海默警探》同样入围非竞赛单元。董劼的《发现之旅》则于国际影评人周单元亮相。许鞍华执导的1981年旧作《胡越的故事》与宁瀛执导的1995年旧作《民警故事》入围经典单元。65岁美国男星佐治古尼（George Clooney）与93岁美国女星Ellen Burstyn将获颁终身成就金狮奖。

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