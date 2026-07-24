Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁敏巧家藏百只Usagi卷假货风波 坦承疏忽纯分享心头好 公开道歉认做了不当示范

影视圈
更新时间：15:35 2026-07-24 HKT
发布时间：15:35 2026-07-24 HKT

《东张》女神梁敏巧（Maggie）日前在IG上载了一段开箱影片，高调向大众展示过百件日本超人气动漫《吉伊卡哇》（Chiikawa）角色 Usagi（乌萨奇）的周边收藏，片中梁敏巧挑选了不同的Usagi物品如发圈、锁匙扣、拖鞋、眼影和地垫等，不过她介绍两只Usagi公仔时竟兴奋地说︰「呢个就系翻版嘅Usagi！唔好问我边度得返嚟，总之就系好得意啦！」

梁敏巧触怒大批Chiikawa粉丝与网民

梁敏巧high爆炫耀盗版公仔的影片曝光后，因Chiikawa官方早有严正声明，禁止一切未经授权的盗版及侵权行为，结果触怒大批Chiikawa粉丝与网民，直斥她身为公众人物，居然公开宣扬及支持盗版，严重缺乏版权意识与对原创者的尊重，甚至有人质疑她全屋所谓的「Usagi珍藏」，分分钟都是「老翻」产品。

相关阅读：梁敏巧被批高攀不起暖男律师？Matt霸气护花赞好女仔 无惧被嘲「做兵」：我觉得已经赚咗

梁敏巧今日接受传媒访问直认是自己的疏忽「本来谂住纯粹分享下一啲心头好，点知搞出呢个咁嘅大误会，真系可能要自己报返《东张》。」 她续指家中收藏的过百只Usagi绝大多数为粉丝及朋友所送赠，基于对大家的信任，她当时未有逐一查核每只公仔的真伪。梁敏巧公开向相关品牌方致歉，承认自己做了一个不当的示范。与此同时，她透露自己亦曾以正常价格在香港一间实体店购买过Usagi，当时店方声称货品为正版，结果却让她受骗买入翻版Usagi。梁敏巧表示绝不姑息，并强调会向该间涉事店舖追究到底，以保障自身权益。

不过梁敏巧坦言不会将公仔弃掉：「其实所有粉丝朋友送畀我嘅嘢，包括呢只公仔，我都会摆喺屋企，我唔觉得要因为呢件事而去扔咗佢。」事实上昨日梁敏巧已经将影片下架并发文道︰「产品绝大部分是粉丝及朋友送，至于我本人购买的，是由香港实体店以正常价格购买。由于产品是粉丝朋友赠送，是别人的一番心意，我格外珍惜，亦从没有验证产品真伪的心。这部分是我疏忽，从未了解过所有产品何谓真伪便拍片分享。另外，我将会循法律途径向讹称售卖正版的店舖追究。非常之感谢大家提醒，经一事长一智，下次将会更小心，未来希望网民继续多多提醒我这个不小心的人。我承认做了一个不当示范，因为疏忽没认证产品真伪便拍片分享，我正或向品牌方致歉，影片亦会下架。」

相关阅读：《东张》女神走数免罚款有特权？ 被公审无知唔系借口 开live反击：成件事扭曲晒

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
妻子出轨移英港人 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同婚姻背叛有关｜Juicy叮
移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同背叛有关｜Juicy叮
时事热话
4小时前
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
01:04
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
16小时前
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
影视圈
6小时前
热带气旋红霞情况持续更新。
热带气旋红霞‧持续更新︱晚上8时40分发出一号戒备信号 考虑周六改发更高信号
社会
4小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
23小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
2026-07-23 14:55 HKT
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
01:20
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
突发
1小时前
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身 温文尔雅撞样刘伟强 妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身  温文尔雅撞样刘伟强  妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
影视圈
5小时前
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
突发
15小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
23小时前