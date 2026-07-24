梁敏巧家藏百只Usagi卷假货风波 坦承疏忽纯分享心头好 公开道歉认做了不当示范

《东张》女神梁敏巧（Maggie）日前在IG上载了一段开箱影片，高调向大众展示过百件日本超人气动漫《吉伊卡哇》（Chiikawa）角色 Usagi（乌萨奇）的周边收藏，片中梁敏巧挑选了不同的Usagi物品如发圈、锁匙扣、拖鞋、眼影和地垫等，不过她介绍两只Usagi公仔时竟兴奋地说︰「呢个就系翻版嘅Usagi！唔好问我边度得返嚟，总之就系好得意啦！」

梁敏巧触怒大批Chiikawa粉丝与网民

梁敏巧high爆炫耀盗版公仔的影片曝光后，因Chiikawa官方早有严正声明，禁止一切未经授权的盗版及侵权行为，结果触怒大批Chiikawa粉丝与网民，直斥她身为公众人物，居然公开宣扬及支持盗版，严重缺乏版权意识与对原创者的尊重，甚至有人质疑她全屋所谓的「Usagi珍藏」，分分钟都是「老翻」产品。

相关阅读：梁敏巧被批高攀不起暖男律师？Matt霸气护花赞好女仔 无惧被嘲「做兵」：我觉得已经赚咗

梁敏巧今日接受传媒访问直认是自己的疏忽「本来谂住纯粹分享下一啲心头好，点知搞出呢个咁嘅大误会，真系可能要自己报返《东张》。」 她续指家中收藏的过百只Usagi绝大多数为粉丝及朋友所送赠，基于对大家的信任，她当时未有逐一查核每只公仔的真伪。梁敏巧公开向相关品牌方致歉，承认自己做了一个不当的示范。与此同时，她透露自己亦曾以正常价格在香港一间实体店购买过Usagi，当时店方声称货品为正版，结果却让她受骗买入翻版Usagi。梁敏巧表示绝不姑息，并强调会向该间涉事店舖追究到底，以保障自身权益。

不过梁敏巧坦言不会将公仔弃掉：「其实所有粉丝朋友送畀我嘅嘢，包括呢只公仔，我都会摆喺屋企，我唔觉得要因为呢件事而去扔咗佢。」事实上昨日梁敏巧已经将影片下架并发文道︰「产品绝大部分是粉丝及朋友送，至于我本人购买的，是由香港实体店以正常价格购买。由于产品是粉丝朋友赠送，是别人的一番心意，我格外珍惜，亦从没有验证产品真伪的心。这部分是我疏忽，从未了解过所有产品何谓真伪便拍片分享。另外，我将会循法律途径向讹称售卖正版的店舖追究。非常之感谢大家提醒，经一事长一智，下次将会更小心，未来希望网民继续多多提醒我这个不小心的人。我承认做了一个不当示范，因为疏忽没认证产品真伪便拍片分享，我正或向品牌方致歉，影片亦会下架。」

相关阅读：《东张》女神走数免罚款有特权？ 被公审无知唔系借口 开live反击：成件事扭曲晒