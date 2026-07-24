黄泽锋婚姻陷入危机？因教女有分歧直斥太太野蛮又小器 陈丽丽反驳：佢坚持系我问题

黄泽锋在2010年与同龄太太陈丽丽（Lilian）结婚，近年因接连以「超高龄产妇」身份诞下长女「小黄妃 」黄熙恩和二女「小贵妃 」黄熙乔​​​​​两名女儿，创造生命奇迹而成为全城焦点。陈丽丽曾于剖腹产大女黄熙恩期间，不幸遇上妊娠毒血症而昏迷，更差中风。其后因大女一直嚷著着要做姐姐，结果黄泽锋两夫妇在医生的建议下赴台进行试管婴儿疗程，并成功在58岁再度有喜，小女儿黄熙乔于去年9月初顺利出世，母女平安，更追平了屯门医院多年的高龄产妇纪录。

黄泽锋曾因为小朋友出世婚姻有危机

近日黄泽锋一家四口齐齐为HOY节目《 大小矛盾在路上》担任嘉宾，这对高龄父母原来不单在陀B过程经历过无数考验，在节目上，黄泽锋坦言曾因为小朋友出世导致婚姻危机，他说：「妃妃出世后，老婆唠嘈啲，佢对黄熙恩非常有火，对我都冇乜耐性，佢发起脾气上嚟，真系癫㗎，野蛮、小器。」陈丽丽亦说：「我同佢教小朋友嘅时候，成日都会有嗌交，他会直接话系我嘅脾气问题，唔系小朋友嘅的问题，我呢样嘢先嬲佢。」

相关阅读：黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差

黄泽锋爆老婆生女后脾气爆

在节目上，黄泽锋一家四口去了珠海一个室内游乐场，「小黄妃 」选择与爸爸一同玩乐，陈丽丽说：「体力上应该爸爸好啲，佢本身系一个运动员，有无限精力。我哋平时会分工，因为多咗细，所以我主力凑个细女，佢凑个大。佢有冇理过细女？我觉得佢企喺度等你叫咪得，冇实质睇过我我做啲乜嘢，不过有时唔使佢帮好过帮，下下都要我讲，其实系真系好攰。」黄泽锋更说：「生小朋友之前，佢嘅脾气会好啲，生咗之后，可能压力大，佢有时会爆。」期间陈丽丽在游乐场责骂大女，气氛一度紧张，事后她说：「有时睇唔过眼，因为我唔即刻阻止佢，佢会再过分啲。次次出街都系咁，要即刻达到佢嘅目的，达唔到目的，佢就会爆炸。呢样又唔钟意，𠮶样又唔钟意，嫌麻烦。呢个唔系一家人嚟。佢（黄泽锋）会话呢啲系我嘅脾气，其实个女系学咗我，你系咁样，佢都系咁样，佢坚持系我嘅问题，系我小器。」黄泽锋亦忍不住说：「佢有时真系好小器，多咗个小朋友之后，压力仲大，有一段时间我都会避佢，都唔知有乜办法。」

黄泽锋担心与太太感情会淡

黄泽锋在节目上挑战照顾细女，不过黄泽锋表现「鸡手鸭脚」，陈丽丽按耐不满情绪，场面有点尴尬：「我系比较紧张，有啲神经质。我尝试过叫自己冷静啲、细声啲、温柔啲，但系发现啲女听唔到我讲嘢。」黄泽锋其后说：「坦白讲，我真系惊老婆。天下间我都冇人怕，只系怕佢，我个女知道『妈妈在咆哮』，我肯定唔会喺会𠮶阵火上加油，我有选择过同佢讲，一定要避重就轻，我呢啲老油条，梗系唔会喺𠮶阵掟啲火球，大佬，你想死呀？」在节目尾声，两人分享婚前、婚后与及生Ｂ后的生活，黄泽锋承认两个人的相处时间真的少了，因为要照顾两个小孩，所有焦点都是集中在两个女身上，对太太可能会忽略。陈丽丽则说：「以前真系自由啲，想去边度话行就行，但系而家唔系，就算有时间、有钱，你都行唔到。以前我哋仲可以夜瞓，大家倾吓偈，做乜嘢嘢都得，但系而家唔得，连私人空间都少咗。」黄泽锋还说：「我成日都不断话，好担心我哋嘅感情会淡，但我成日同佢讲，多谢你，多谢你给我生了两个女儿，两个女儿都好可爱。」

相关阅读：黄泽锋7岁大女小黄妃读书叻 晒超强成绩表获颁优异生 老父感骄傲：最重要是赢自己