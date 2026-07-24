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张柏芝看透生死早已立遗嘱 不想家人为钱反目 告别式照片兼衣服准备妥当：我随时可以走

影视圈
更新时间：12:05 2026-07-24 HKT
发布时间：12:05 2026-07-24 HKT

《星岛头条》早前收到独家消息，一代巨星谢贤（四哥）于本月16日因肺炎与世长辞，享年89岁，其身后事由家人低调处理，并于20日在和合石进行火化，骨灰仍待安置，这位影坛传奇人物从此告别红尘。谢贤离世后，网上传出关于谢贤「病因」和「遗产分配」的虚假资讯，昨日（23日）谢霆锋发布「严正声明」，强烈谴责捏造事实的行为，促停止造谣并保留追究权利绝不姑息。

张柏芝透露早已完成遗嘱公证程序

张柏芝去年曾在《一路繁花2》节目中与刘嘉玲、宁静等嘉宾谈及人生规划，罕有地透露早已完成遗嘱的法律公证程序，影片近日在网上再度疯传，在节目上，张柏芝明言：「我自己的照片我都挑好了，我自己的衣服我都挑好了。」甚至连葬礼现场播放的音乐也挑了：「不安排才不吉利，提早规划才能确保一切符合自己的本意。」

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张柏芝不希望家人因财产问题发生争执

张栢芝与谢霆锋婚后育有谢振轩（Lucas） 及谢振南（Quintus）两子，不过这段婚姻维持了5年便结束。其后张栢芝再于2018年秘密诞下𡥧仔张礼承 （Marcus） ，成为三子之母的张柏芝依然活跃演艺工作，除了影视作品、综艺节目及商业代言外，再加上投资有道，曾有传张柏芝在香港、北京及上海都持有房地产，身家估计约10亿元人民币（约港币11.6亿元）。谢贤离世后，网上传出关于谢贤「病因」和「遗产分配」的虚假资讯，连带张柏芝去年在节目中谈及自己早已立好遗嘱的片段再被疯传。虽然曾有不少人对遗嘱相当忌讳，不过张柏芝坦言早已请律师为自己写好遗嘱，提前规划身后事，是不希望未来家人因财产问题发生争执。

柏芝连告别式照片和衣服都准备妥当

张柏芝当时表示此举并非悲观，认为人总有一死：「我不怕死，我随时也可以走，我不想我离开的时候，看到大家为了钱，有一些不好看的争执。」除了遗嘱之外，张柏芝连告别式要使用的照片、身后要穿的衣服都已经事先准备妥当，希望将一切安排完善，减轻家人的负担。刘嘉玲亦曾问她会否对孩子有所牵挂，张柏芝豁达地说：「人生只是来过就可以了，我不害怕死亡，我随时都可以走。在活着的时候我会努力去爱孩子，等自己将来走了，孩子们也要努力去爱他们自己。」不少网民赞张柏芝防患于未然的通透态度太「人间清醒」：「满满的人生通透感」、「这份清醒与担当确实是相当难得。」

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