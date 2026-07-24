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陈卓贤启德骚辣身舞玩到尽 女舞者胯间穿梭被托下巴 亲密互动掀高潮粉丝失控狂叫

影视圈
更新时间：02:29 2026-07-24 HKT
发布时间：02:29 2026-07-24 HKT

MIRROR成员陈卓贤（Ian）一连九场《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》演唱会，昨晚于启德体艺馆举行首场，Ian在演唱《花边细胞》后下台换衫，原来台下跟住影，脱衫过程展露镜头前，Ian强壮胸肌曝光。

陈卓贤与性感女舞者大跳辣身舞

Ian在后台骚肌后，与打扮性感的女舞者重返舞台，于演唱《迟眠剂》期间二人大跳辣身舞，女舞者不仅拥抱及抚摸Ian，更在他胯间穿过，并让Ian托起她的下巴，二人亲䁥舞步引起现场观众多次尖叫！虽然Ian一路没有真正半裸现身，但为满足粉星丝眼球，亦在演唱《夜视镜》期间除去外套、剩下白背心大晒结实麒麟臂！

陈卓贤深情剖白「改变先系永恒」

在情歌《无名指》前，Ian深情剖白对成长与永恒的感悟，提到成年人会思考遇到一个人或一段情会否永恒：「依家我眼前呢个，系唔系我要揾嘅𠮶个人？」随著年龄渐长，发现一切都只是幻想，所有事情均有变数与变化，得出一个结论：「我觉得呢个世界上唯一不变嘅就系改变，所以改变先系永恒。」他认为眼前一刻正在发生、自己珍惜的就是永恒。《无名指》以结婚为主题，舞台化成教堂一样，Ian与一位女舞者以新郎新娘造型登场，在最后几句歌词更揭起新娘头纱及拖手。

陈卓贤感言片段多谢粉丝吁健康优先

演唱会上播出一段感言片段，对粉丝表达无穷谢意，每次见到粉丝到来都非常满足，但觉得保持身体健康、照顾好自己，相比通宵达旦排队见他更重要！

《Growth！》encore换睡衣加唱《背伴》

Ian及后跳唱《Lost at first sight》、《NPC的一场意外》、《那抹柔光，名为你》及《Growth！》，演唱会接近尾声时，Ian不时问观众时间，粉丝高呼8时23分、甚至下午3时，令Ian笑言岂不是又要再开骚？原本仍口硬不会扮完骚、再encore，但唱完最后一首《仍在》后，换上橙色间条睡衣重返舞台，笑言：「你哋做咩仲唔走？听日唔驶返工？但我要返工㖞！」预告今晚演唱会主题由〈Summer Night〉转成〈Gloomy Night〉后，Ian最后心软加唱乐迷曾大叫点歌的《背伴》，便在掌声中对大家说晚安，并在不断派飞吻时降到后台。

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