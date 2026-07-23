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波波为《三代同糖》日做3小时运动 帮助小朋友了解自然保育 自爆领养刺猬后屋企变「㓥房」｜独家

影视圈
更新时间：23:45 2026-07-23 HKT
发布时间：23:45 2026-07-23 HKT

波波（黄婧灵）日前出席慈善亲子活动，以星级大使身份陪同受助中小学生家庭，清晨抵达米埔自然保护区观赏湿地野生动物生态，了解自然与生物保育工作。波波喜欢小动物，希望可以借此教育到下一代，保护动物和环境。工作上，除了主持外，波波开心表示将有机会参与新处境喜剧《爱．回家之三代同糖》演出。文：莫匡尧  图：林宾尼

波波为慈善工作出一分力

波波受访时表示与小朋友们打成一片，有幸与一众亲子团员探索大自然奥秘。波波更认为活动有助教育大众，提升对自然保育的关注及意识，能为慈善工作出一分力：「自然保育做几多都唔会『够』，尤其养咗小动物之后，更加希望自己喺能力范围内，做到几多就几多；加上今日活动教育到下一代，点样保护动物同环境，非常有意义！」

波波感爱犬性格最似自己

波波一直在家中饲养小狗与兔仔，分别开设社交媒体帐户分享两只宠物日常，最近见波波多开一个没有相片的帐户，透露原来刚领养一只刺猬，更刷新她对养宠物的新知识：「原来佢哋唔可以共处㗎！狗仔唔可以同兔仔一齐、兔仔又唔可以同刺猬一齐，每个都要有自己嘅位，我又冇咁多位，好似㓥房咁，真系逼死！」三只宠物动静性情各异，波波觉得为食、贪玩与得意的狗仔比熊最似主人，刺猬在性格上则有异同之处：「刺猬最唔似我，因为佢咩都怕、我咩都唔怕，好Kam㗎！可能Kam呢样最似我！」

黄婧灵想加盟《试真D》主持

波波作为《美食新闻报道》铁脚主持，她期待到海外报道美食，目的地锁定在杜拜：「我最近好沉迷杜拜朱古力，朋友送畀我试之后差啲顶唔顺，每晚食到停唔到！我好想去杜拜，然后食晒佢哋啲朱古力！」在美食以外，波波亦无惧亲试「劣食」，有兴趣加盟《试真D》系列寻访猎奇料理：「野味嘅话我会试下，好似好高蛋白质，健身完可以去食，几正！」

黄婧灵与关曜俊做对手戏

波波自爆将会加盟全新处境喜剧《爱．回家之三代同糖》，参演一个小角色：「我有份演一个小小嘅场景，同安多勋（关曜俊饰）一齐拍，我会比心机做好，特登减肥忍口，朝早用三个钟做运动，操练胸腹臀同拉筋。虽然冇磅重，但公司都留意到我视觉上瘦咗！」波波勤力修身，全因戏份发生在健身室之中，希望展露健康一面，但好身材亦不会刻意遮挡掩盖。

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