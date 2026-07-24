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伍咏薇物理治疗师二哥罕现身  温文尔雅撞样刘伟强  妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上

影视圈
更新时间：11:00 2026-07-24 HKT
发布时间：11:00 2026-07-24 HKT

现年57岁的伍咏薇近月为HOY TV主持节目《九运会客室》，贴地又幽默的主持风格令其人气再度急升。一向极注重家庭生活的伍咏薇，近日在社交平台Threads上分享了与两位哥哥，大哥伍经衡（Richard Eng）及二哥伍纬衡温馨相聚的合照。当中，个性低调、鲜有公开露面的二哥罕有现身，旋即成为焦点。

伍咏薇两位哥哥都是专业人士

伍家绝对称得上是「一门三杰」，大哥伍经衡是有「补习天王」之称的英文补习名师，过往时常高调接受传媒访问；而二哥伍纬衡则居于澳洲珀斯，是一名注册物理治疗师，甚少公开露面。从伍咏薇分享的照片可见，三兄妹的样貌十分相似，同样拥有深邃的双眼和高挺的鼻梁（眼大鼻高），基因优良。相比起气场强大的大哥Richard，二哥伍纬衡多了一份温文尔雅的气质，更被指与大导演刘伟强有点「撞样」，堪称「斯文版刘伟强」。

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伍咏薇跟两位哥哥戴同款名表

今次兄妹难得重聚，背后更藏著一个充满洋葱的动人时刻。伍咏薇透露，是次约大哥齐齐为从珀斯回港的二哥食生日饭，席间竟发现两位哥哥不约而同地戴上由她32年前送赠的名表。伍咏薇感性写道：「我见到他（二哥）的手表，再看大哥手上都带上同一款，我的眼泪在眼珠背后滚动滚动起来……然后，我们第二次见面，我都带上同一款手表……」。

伍咏薇同款名表赠哥哥

据伍咏薇忆述，当年约是1994年，她刚进入拍电影的节奏，稍为赚到一点钱。有次经过百货公司，见到一款手表便马上想起两位亲哥哥，一心想三兄妹都能拥有一份充满纪念价值的礼物。她坦言当时在商场行了三个圈反复思考，因为即使不是超贵的名表，当时也要考虑预算，最终决定买下三只手表，大哥是红色，二哥是黑色，而自己则是黄色。

伍咏薇：我永远是小女孩

32年后的今日，三兄妹在相聚时光一同戴上这份昔日的礼物，令伍咏薇百般滋味在心头。她直言满脑子只想到一个「爱」字：「多谢两位哥哥一直视呢只手表如珍宝、但愿我们三兄妹感情，无论在何时何地， 『时刻分秒』都充满着爱与关怀。」她更笑言，自己在两位哥哥及家人心目中，永远都是个小女孩，并感恩地表示：「我会不会太幸福了？感谢你们无尽的爱」。

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