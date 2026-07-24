李若彤独居无敌山景豪宅 通宵做一事泄「富婆级」奢华生活 素颜出镜对颜值充满自信

59岁有「最美小龙女」美誉的李若彤，近年将事业重心转往内地，凭借多年不变的冻龄美貌和健康形象，再度攀上事业高峰。生活过得优越惬意的她，日前在社交平台上分享了多张生活照，意外曝光了其无敌山景豪宅的内部。从照片可见，李若彤的住所拥有绝佳的地理位置，透过宽大的落地玻璃窗向外望，是一片开扬翠绿的山景，景观壮丽迷人，令人心旷神怡。室内设计简约而有格调，客厅摆放著一部尺寸巨大的电视，让她能舒适地观赏世界杯赛事。另一张照片则展示了露台空间，摆放著简单的晾衣架，充满生活气息，与奢华山景形成一种朴实的对比。

李若彤通宵睇波豪宅意外曝光

除了写意的家居生活，李若彤的个人状态更是令人惊叹。她在帖文中透露自己为了观看世界杯，久违地「从黑夜看到吐白」，彻夜未眠。然而从她分享的自拍照中，丝毫看不出熬夜的疲态。相中的她身穿白色丝质睡衣，随意地披著一头乌黑长发，以全素颜示人。在没有任何妆容修饰下，皮肤依然紧致光滑，白皙透亮，脸上几乎没有皱纹，一双大眼依旧明亮有神。如此惊人的逆龄肤质，难怪她毋惧素颜出镜。

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李若彤感情受创曾陷抑郁阴霾

回顾李若彤的演艺生涯，她凭借剧集《神雕侠侣》中的「小龙女」一角，奠定了她「最美小龙女」的经典地位，至今无人能够超越。此后，她在《天龙八部》中饰演王语嫣同样深入民心。然而在事业如日中天之际，她为爱情淡出幕前，与富商郭应泉展开十年苦恋。在对方陷入财困时，她不离不弃，倾尽所有支持，可惜这段深情最终在2008年以男方一句「性格不合」告终。情伤加上丧父之痛，使她一度患上重度抑郁症，历经７年时间才走出阴霾，现时不婚不育的她，过著黄金盛女的生活。

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