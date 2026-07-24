Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李若彤独居无敌山景豪宅 通宵做一事泄「富婆级」奢华生活 素颜出镜对颜值充满自信

影视圈
更新时间：13:00 2026-07-24 HKT
发布时间：13:00 2026-07-24 HKT

59岁有「最美小龙女」美誉的李若彤，近年将事业重心转往内地，凭借多年不变的冻龄美貌和健康形象，再度攀上事业高峰。生活过得优越惬意的她，日前在社交平台上分享了多张生活照，意外曝光了其无敌山景豪宅的内部。从照片可见，李若彤的住所拥有绝佳的地理位置，透过宽大的落地玻璃窗向外望，是一片开扬翠绿的山景，景观壮丽迷人，令人心旷神怡。室内设计简约而有格调，客厅摆放著一部尺寸巨大的电视，让她能舒适地观赏世界杯赛事。另一张照片则展示了露台空间，摆放著简单的晾衣架，充满生活气息，与奢华山景形成一种朴实的对比。

李若彤通宵睇波豪宅意外曝光

除了写意的家居生活，李若彤的个人状态更是令人惊叹。她在帖文中透露自己为了观看世界杯，久违地「从黑夜看到吐白」，彻夜未眠。然而从她分享的自拍照中，丝毫看不出熬夜的疲态。相中的她身穿白色丝质睡衣，随意地披著一头乌黑长发，以全素颜示人。在没有任何妆容修饰下，皮肤依然紧致光滑，白皙透亮，脸上几乎没有皱纹，一双大眼依旧明亮有神。如此惊人的逆龄肤质，难怪她毋惧素颜出镜。

相关阅读：李若彤曾为男友拼命拍戏赚钱还过亿债 爱得委屈：他未曾感激 坚持单身不想再遇到骗子

李若彤感情受创曾陷抑郁阴霾 

回顾李若彤的演艺生涯，她凭借剧集《神雕侠侣》中的「小龙女」一角，奠定了她「最美小龙女」的经典地位，至今无人能够超越。此后，她在《天龙八部》中饰演王语嫣同样深入民心。然而在事业如日中天之际，她为爱情淡出幕前，与富商郭应泉展开十年苦恋。在对方陷入财困时，她不离不弃，倾尽所有支持，可惜这段深情最终在2008年以男方一句「性格不合」告终。情伤加上丧父之痛，使她一度患上重度抑郁症，历经７年时间才走出阴霾，现时不婚不育的她，过著黄金盛女的生活。

相关阅读：58岁前TVB花旦突然宣布结婚？新郎细16年被指似刘德华 曾苦恋富商10年陷抑郁

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
13小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
20小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
22小时前
热带气旋红霞情况持续更新。
热带气旋红霞‧持续更新︱晚上8时40分发出一号戒备信号 考虑周六改发更高信号
社会
1小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
20小时前
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
影视圈
17小时前
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
影视圈
15小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
2026-07-23 13:11 HKT
甄珍于前夫谢贤离世后首露面 「一代玉女」真实状态曝光 早前为挚爱逝世崩溃惹关注
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
影视圈
3小时前
妻子出轨移英港人 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同婚姻背叛有关｜Juicy叮
移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同背叛有关｜Juicy叮
时事热话
1小时前