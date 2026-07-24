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甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注

影视圈
更新时间：10:00 2026-07-24 HKT
发布时间：10:00 2026-07-24 HKT

《星岛头条》近日独家爆出一代巨星谢贤（四哥），于7月16日因患肺炎不幸离世，并于7月20日于和合石火化，噩耗震惊中港台三地。其前妻、「一代玉女」甄珍得悉四哥逝世后悲痛万分，泪崩表示：「他对我那么好、那么照顾我，又是我的初恋，一辈子在心中都会把重要位置留给他，盼他一路好走」。近日甄珍于香港和梁思浩会面曝光最新状态，是谢贤逝世后甄珍首次露面，其情绪与精神状态备受外界关注。

甄珍获赞气质非凡

梁思浩近日于IG分享跟甄珍及其子章立衡在香港会面的合照，这亦是甄珍在谢贤离世后首次公开曝光。刚过完生日、现年78岁的甄珍，获梁思浩高度评价，形容她「优雅高贵、气质非凡」。

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甄珍表情愉悦雍容华贵

从两人亲热合影的照片中可见，在柔和的微黄灯光映衬下，甄珍的皮肤状态极佳，几乎看不出太多岁月的皱纹。她不仅头发浓密、眼神精灵，而且表情愉悦，露齿微笑时神情和蔼可亲，自带一股雍容华贵之感，整体精神及颜值状态非常不俗。

章立衡身形圆润获赞孝顺

同行还有她与刘家昌所生的儿子章立衡（原名刘子千）。现年40岁的章立衡，虽然身形比年轻时圆润了不少，但五官依然与母亲甄珍十分相似，气质非凡。梁思浩对他赞赏有加，形容他「举止温文，谈吐得体」，更特别指出「睇得出佢特别锡妈妈，非常孝顺」。

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网民望章立衡陪母度低潮

不少网民看后纷纷留言，认为这一点对现时的甄珍至关重要。经历了四哥离世的悲痛，幸好甄珍在香港有爱子陪伴在侧；有这位挚爱的支撑，必定能帮助母亲度过情绪低落的难关。

甄珍曾陷私吞5亿风波

提到甄珍的感情经历，她在当年与谢贤离婚后，翌年便改嫁资深音乐人刘家昌，可惜这段婚姻仅维持了9年，更爆出严重的财产纠纷。刘家昌生前曾公开指责前妻甄珍与亲儿章立衡，私吞其高达20亿新台币（约5亿港元）的财产，双方屡次隔空交火，家丑闹得满城风雨。

甄珍曾斥刘家昌「公认的骗子」

当时刘家昌痛骂甄珍与章立衡「无耻」，指控母子二人为夺家产不择手段，更严厉谴责儿子「不忠不孝、不知羞耻」，气得发声明宣布断绝父子关系，并终止两人继续使用和收取他的版权收益。之后甄珍亦强势回击，痛批刘家昌「寡廉鲜耻」，指责他为转移传媒焦点而散播谣言，直言「我本来想好好过我的晚年让它过去就算了，也想给刘家昌保留最后的尊严和面子，但事到如今不是为了我也得为我儿子讨回一个公道」，并公开了24张中国法院的判决书，痛斥刘家昌是「国家公认的骗子」。

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