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2026马年香港娱乐圈频传噩耗 堪舆学家唐碧霞拆解原因 「九紫离火」时代气场大洗牌

影视圈
更新时间：21:51 2026-07-23 HKT
发布时间：21:51 2026-07-23 HKT

2026年才过去七个多月，香港演艺圈已经痛失近30位台前幕后功臣，不少网民惊讶噩耗频密，感叹今年离世的演艺人似乎比往年多，而且当中不少都是重量级人物，例如「四哥」谢贤、施南生、「King Sir」钟景辉、谷薇丽等，而因葵、潘宏彬、陈敏儿等则只年约60多岁便离开人世，更令网民痛心与不舍的还有吴文忻、施可莹等仍属壮年便不敌癌症病逝的艺人。《星岛头条》今日（23日）访问堪舆学家唐碧霞，从玄学及紫微斗数角度拆解2026丙午马年娱乐圈气场剧烈动荡的三大核心原因。

2026马年廉贞化忌对演艺圈不利

唐碧霞指出，今年紫微斗数「廉贞化忌」首当其冲对演艺圈不利。「廉贞星」代表演艺、名气与感情，化忌直接冲击影视界，导致资深艺人健康容易恶化或遇上突发变故，造成「星光殒落」。同时廉贞亦是次桃花星，化忌预示演艺圈未来将集中爆发隐瞒已久的桃色丑闻、感情纠纷、出轨偷食及离婚等负面新闻，令艺人声名狼藉。

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艺人于2026马年应份外留意心血管疾病及眼疾

其次，2026丙午年属「正帝旺火」的极火年份，为艺人的心血管与眼睛带来大考验。五行中「火主心与目」，流年极热极燥会煎干体内水份令血液变浓稠，极易诱发心肌梗塞、高血压、中风等突发心血管疾病，以及眼疾与情绪焦虑失眠。由于艺人长期高压熬夜，在此气场下身体健康将面临极严峻威胁。

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2026马年桃色丑闻与名利场洗牌

最后，九运「九紫离火」代表时代气场大洗牌。「离卦」象征演艺与名气，但火性去得快，明星在极端火运下承载极大公众关注，若阳气不足便易身心俱疲。唐碧霞总结，「廉贞化忌」配合「丙午极火」，令旧时代星光陆续退场并形成世代交替，注定今年演艺圈是多事之秋，除面临严峻健康考验，亦会有极多桃色丑闻与名利场洗牌。

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