仙杜拉温哥华欢度83岁生日 面色红润网民赞冻龄 曾患癌果断切左乳 家居跌倒传命危

「鬼马歌后」仙杜拉于7月21日迎来了她的83岁生日。自 1994 年移居加拿大温哥华生活后，仙杜拉鲜有回港公开露面，但她的近况依然深受歌迷与一众圈中好友的关注。资深传媒人汪曼玲日前在社交平台上，分享了仙杜拉在温哥华庆祝大寿的温馨合照。与往年一样，仙杜拉与另外两位同为7月寿星的知己闺密，获得多位好友齐齐庆祝。

仙杜拉庆生招牌笑容几十年不变

在曝光的庆生照片中，金色短发的仙杜拉，身穿简约舒适的白色上衣，配戴着时尚的眼镜，显得神采飞扬。仙杜拉怀中抱着两大束由好友们精心准备的粉色鲜花，脸上挂着最熟悉的招牌开朗笑容，虽然她已经到了古稀之年，但她的金发与招牌笑容数十年如一日，不减当年歌后风采。众人围着精致的生日蛋糕与传统寿桃，仙杜拉在镜头前展现出的健康活力，也让所有关心她的歌迷和朋友，终于放下了心头大石。

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仙杜拉惊传跌倒休养大半年

事实上，仙杜拉的健康状况在前几年曾一度令外界非常担忧。在 2023 年底，曾传出她在温哥华的家中不慎摔倒的消息，由于当时年事已高，受伤情况一度被指相当严重，引来各界高度关注。幸好仙杜拉生命力顽强，经过大半年的休养后便已完全康复。如今从庆生照中看到她精神奕奕，一脸喜悦地与好友切蛋糕，足以证明身体状况依然十分健康。

仙杜拉曾患乳癌进行切除左乳手术

仙杜拉作为香港 60 年代女团始祖，昔日以其活泼鬼马的台风席卷乐坛，因而获得「鬼马歌后」的美誉。除了数年前的跌倒意外，她人生中最为人敬佩的，莫过于在 2003 年勇敢击退乳癌的经历。当年她于例行检查中发现左乳有初期癌症，在医生给予的化疗或手术选择中，她果断选择割除左边乳房以维持生命。术后她甚至婉拒了心理辅导，连义乳亦未曾重建，豁达笑言：「我觉得唔使，我又冇老公。」她坚信预防胜于治疗，更向大众分享其长寿心法：「不开心、有烦恼，病魔就会跟住你；如果做人正面，乜嘢都好快走，所以一定要笑。」网民纷纷敬佩仙杜拉确实用一生实践着「笑迎人生」。

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