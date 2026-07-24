Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

仙杜拉温哥华欢度83岁生日 面色红润网民赞冻龄 曾患癌果断切左乳 家居跌倒传命危

影视圈
更新时间：09:00 2026-07-24 HKT
发布时间：09:00 2026-07-24 HKT

「鬼马歌后」仙杜拉于7月21日迎来了她的83岁生日。自 1994 年移居加拿大温哥华生活后，仙杜拉鲜有回港公开露面，但她的近况依然深受歌迷与一众圈中好友的关注。资深传媒人汪曼玲日前在社交平台上，分享了仙杜拉在温哥华庆祝大寿的温馨合照。与往年一样，仙杜拉与另外两位同为7月寿星的知己闺密，获得多位好友齐齐庆祝。

仙杜拉庆生招牌笑容几十年不变

在曝光的庆生照片中，金色短发的仙杜拉，身穿简约舒适的白色上衣，配戴着时尚的眼镜，显得神采飞扬。仙杜拉怀中抱着两大束由好友们精心准备的粉色鲜花，脸上挂着最熟悉的招牌开朗笑容，虽然她已经到了古稀之年，但她的金发与招牌笑容数十年如一日，不减当年歌后风采。众人围着精致的生日蛋糕与传统寿桃，仙杜拉在镜头前展现出的健康活力，也让所有关心她的歌迷和朋友，终于放下了心头大石。

相关阅读：83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒

仙杜拉惊传跌倒休养大半年

事实上，仙杜拉的健康状况在前几年曾一度令外界非常担忧。在 2023 年底，曾传出她在温哥华的家中不慎摔倒的消息，由于当时年事已高，受伤情况一度被指相当严重，引来各界高度关注。幸好仙杜拉生命力顽强，经过大半年的休养后便已完全康复。如今从庆生照中看到她精神奕奕，一脸喜悦地与好友切蛋糕，足以证明身体状况依然十分健康。

仙杜拉曾患乳癌进行切除左乳手术

仙杜拉作为香港 60 年代女团始祖，昔日以其活泼鬼马的台风席卷乐坛，因而获得「鬼马歌后」的美誉。除了数年前的跌倒意外，她人生中最为人敬佩的，莫过于在 2003 年勇敢击退乳癌的经历。当年她于例行检查中发现左乳有初期癌症，在医生给予的化疗或手术选择中，她果断选择割除左边乳房以维持生命。术后她甚至婉拒了心理辅导，连义乳亦未曾重建，豁达笑言：「我觉得唔使，我又冇老公。」她坚信预防胜于治疗，更向大众分享其长寿心法：「不开心、有烦恼，病魔就会跟住你；如果做人正面，乜嘢都好快走，所以一定要笑。」网民纷纷敬佩仙杜拉确实用一生实践着「笑迎人生」。

相关阅读：60年代女团始祖风韵犹存 岁月不留痕状态令人震惊 华丽背后曾患乳癌因一事拒绝见心理医生

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
10小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
17小时前
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
影视圈
14小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
19小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
17小时前
2026马年香港娱乐圈频传噩耗 堪舆学家唐碧霞拆解原因 「九紫离火」时代气场大洗牌
2026马年香港娱乐圈频传噩耗 堪舆学家唐碧霞拆解原因 「九紫离火」时代气场大洗牌
影视圈
12小时前
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
影视圈
12小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
21小时前
世界杯决赛充满争议话题。
世界杯2026︱逾8万阿根廷球迷签名求重赛 惟近2900万人联署吁禁阿国日后参赛
即时国际
16小时前
「黄唇鱼」是南中国海石首鱼科物种中体型最大的鱼类，最长可生长至2米，上世纪曾广泛栖息于大澳一带的河口水域。岭大提供
岭大团队开发环境基因监测技术 香港西部海域发现极危黄唇鱼踪
教育新闻
14小时前