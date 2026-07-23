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陈卓贤启德个唱突袭晒肌 镜头前赤裸上身换衫 腹肌如密码锁震撼全场

影视圈
更新时间：22:15 2026-07-23 HKT
发布时间：22:15 2026-07-23 HKT

MIRROR成员陈卓贤（Ian）一连九场《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》演唱会，今晚于启德体艺馆举行首场，呼应Ian今年特意于每月23日出新歌的「23之约」，今晚准时8点23分开场，现场出现跳字钟投影，一众Hellosss(粉丝暱称)在最后十秒一齐倒数。

陈卓贤白马王子出场

身穿白色宽阔剪裁礼服衬黑色领带的Ian于舞台尽头升降台缓缓升起，十足白马王子出场，全场粉丝尖叫欢呼。在50人管弦乐团伴奏下，Ian献唱《鲸落》打头阵，同时有巨鲸气球环绕全场一周，与观众距离极近，触手可及。

女舞者化身蝴蝶被陈卓贤追求

《鲸落》过后，Ian一口气唱出《抱抱无尾熊》及《Thank You Postman》两首歌，在舞者相伴下走到T形舞台中心，先后向两侧观众演唱。之后他换上啡黑色闪石西装，激昂演唱《树会流眼泪》及《玩偶奇偶记》，大批舞者伴舞，一位女舞者化身被追求的蝴蝶，双手搭在Ian肩上，远观下，Ian亦有如蝴蝶。

陈卓贤飙高音震慑全场

当唱《凿》期间，Ian在副歌不断飙高音，音准惊为天人，配合火球爆发，气势十足。完成《凿》一曲展示惊人唱功后，陈卓贤欢送班舞者：「首先热烈掌声多谢Dancer！多谢我哋队Band！」

陈卓贤饮水放笑弹「绕场一周」

进入演唱会中段前，陈卓贤与观众率先对话：「咦！不如饮啖水，揾下水源先！」终于在舞台侧观众前方找到水瓶，面对脚前的歌迷大叫，Ian笑言：「你哋钟意睇饮水？等我绕场一周先！」补足水份后，Ian语速轻松缓慢地对观众表示：「众所周知我最钟意讲嘢，讲下先，点解拣Summer Night？我系夏天出世嘛，今日仲要系大暑，大家热唔热？冷气够唔够？大家可以起身跳下，如果热可以较大啲个冷气！」Ian回到舞台尽头，回身续指：「今日探讨成长，成长有春天、有冬天，有Gloomy night（阴暗的晚上）、有时仲有wedding night！」

 

 陈卓贤后台换衫全程直播

Ian在演唱《花边细胞》后，在台中心走下楼梯，谁知萤幕上竟出现他坐在台下索道车上的直播画面，一觑舞台机关的玄机。Ian不断透过近镜摄影机观众放电，在索道尽头，镜头更跟随他到换衫化妆的空间，Ian意想不到地在镜头先换衫，赤裸上身长露出白暂肌肤、结实胸肌及似密码锁一样每块分明的腹肌，令全场女粉丝力竭声嘶地尖叫！Ian在后台换上白色镂空剪裁背心，同步补妆、梳发及饮水，全程透过镜头为观众直播，最后一位性感女舞者在Ian颈项套上领呔，更以双手挑逗地拉著他走到升降台上，最后一同升上舞台，跳唱《迟眠剂》一曲。
 

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