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沈卓盈5岁子劲醒目卖旗主动出击 手长脚长五官倒模妈咪 母曾揭陷凑仔焦虑身心俱疲

影视圈
更新时间：23:00 2026-07-23 HKT
发布时间：23:00 2026-07-23 HKT

44岁的前TVB小花沈卓盈（Jessie）自2019年嫁给家族经营内衣生意的富贵男友Calvin，并在2021年诞下儿子Jayden后，便淡出幕前，专心相夫教子，享受家庭生活。近日沈卓盈在社交平台分享了与儿子一同参与「保良局卖旗日」的温馨照片，身体力行支持慈善活动。沈卓盈透露今年已是她第三年带同儿子Jayden参加这个有意义的活动，希望每一次的体验，都能让儿子亲身感受为慈善、为公益出一分力的意义。从照片可见，当日沈卓盈打扮朴素，身穿一件简约的白色T恤，配搭黑色短裙及运动鞋，外貌年轻，网民纷纷指岁月未有在她身上留下痕迹。

沈卓盈大病初愈陪儿子卖旗

沈卓盈与儿子Jayden在卖旗活动当天以「母子装」上阵，Jayden身上挂著红色的保良局钱袋，五官和妈妈如倒模的他精神奕奕地向途人募捐。面对镜头时，Jayden毫不怯场，更竖起双手大拇指，显得十分精灵可爱，而他手长脚长相信亦是遗传自妈妈。在其中一张照片中，Jayden正小心翼翼地为一位捐款的市民贴上旗子贴纸，场面温馨有爱。沈卓盈儿子虽然小小年纪，但在卖旗时完全不怕与陌生人接触，全程非常投入，成功卖出不少旗子，让妈妈沈卓盈感到十分欣慰。活动结束后，Jayden更获颁感谢状，为这次的慈善体验画上圆满句号。

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沈卓盈曾陷焦虑兼精神内耗

在带领儿子参与公益活动之余，沈卓盈早前在帖文中分享了作为人母的心路历程及大病初愈的感受。她坦言在最初「凑仔」的几年，因为担心自己做得不够好，每天都处于高度紧张和自我怀疑的状态，不时会陷入焦虑及精神内耗，令她身心俱疲。而早前她更同时患上急性肺炎和急性肠胃炎，病情严重，她形容痛苦经历简直是「死去活来，地狱又折返人间」，不但咳至无法呼吸，更因肚泻而全身乏力。这次病痛的折磨让她深深体会到「原来没有健康，我们什么都不是」。不过随著儿子日渐长大，加上经历了身心上的考验，她慢慢学会调整步伐，学懂放手与放松，她期望自己未来能「活得自由松弛点」，从容地享受与儿子一起成长的时光。

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