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谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息

影视圈
更新时间：19:57 2026-07-23 HKT
发布时间：19:57 2026-07-23 HKT

《星岛头条》收到独家消息，一代巨星谢贤（四哥）于本月16日因肺炎与世长辞，享年87岁，其身后事由家人低调处理，并于20日在和合石进行火化，让这位影坛传奇人物的璀璨一生落下帷幕。然而，在家人悲痛之际，网上竟流传出关于谢贤「病因」和「遗产分配」的虚假资讯。

谢霆锋透过英皇发声明

对此，其子谢霆锋透过经理人公司英皇娱乐集团，于今日（23日）发布「严正声明」，强烈谴责捏造事实的行为。声明指出，谢贤先生去世后，家人本希望低调处理后事，但发现网路上有不知内情人士「捏造事实，公开发布虚假及恶意的资讯，造谣生事」，引发大量网民误解及跟风发表不实言论。

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谢霆锋要求停止发布谣言

声明强调：「逝者已矣，其名誉、隐私及人格尊严应受到法律保护与社会基本尊重。」英皇娱乐代表谢霆锋严正要求，任何人士应立即停止发布及传播不实言论，并删除所有已发布的内容。

谢霆锋保留法律追究权利

声明最后恳请社会各界以善意与尊重对待谢贤的身后之名，并措辞强硬地表示：「若仍有人执意散布虚假资讯，英皇娱乐及谢先生将依法保留追究相关责任的权利，绝不姑息。」此举显示了谢霆锋维护父亲最后尊严的坚决态度。

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