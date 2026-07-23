《造星4》WinWin摆脱渣男KC阴霾  秘挞《造星6》师弟极甜蜜  曾遭劈腿患罕见病徘徊鬼门关

现年30岁的ViuTV艺人杨安妮（WinWin），自前年与拍拖6年的渣男前度黄家灏（KC）分手后，近日被传媒拍得正在蜜运中，秘密挞着比她年轻5岁、《全民造星VI》的95号参赛者ilys（郑永智），正式摆脱渣男阴霾，展开全新恋情。

Win Win秘恋《全民造星VI》参赛者

据悉，两人因《全民造星VI》结缘，身为「星级助教」的WinWin在节目中为参赛者提供指导，与ilys相当投契并擦出爱火。日前，两人在宴会上撑枱脚，席间双方不时含情脉脉甜蜜互望，ilys更多次拿出手机为WinWin拍下「男友视角」的美照。而面对高大靓仔的ilys，WinWin一脸陶醉，化身「小鸟依人」，互动充满粉红泡泡，可见她已彻底放下旧爱，沉浸在甜蜜的新恋情之中。

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Win Win曾遭前度无情劈腿

虽然WinWin年仅30岁，但回顾她的情路与人生却可谓命途多舛。她曾与《造星V》亚军KC拍拖6年并发展至同居阶段，但男方却在日本练舞期间，搭上两人共同认识的日籍女性朋友。WinWin早前曾上节目大爆前度的渣男行径，指对方出轨后竟带她与「小三」同枱食饭，更当面与女方FaceTime，甚至爆出心寒金句：「个女仔带到畀我嘅开心，系你带唔到！」

Win Win患罕见病前度懒理

除了遭受严重情伤，WinWin更长年受罕见病「先天性肺动静脉瘤」折磨，数度徘徊生死边缘。她曾控诉在自己最虚弱住院期间，几乎要哀求前度KC才肯现身探望，但对方到场后只顾玩电话，想提早离开时更极不耐烦地反呛：「咪嚟咗陪你啰，你以为我无自己嘢要做咩？」冷漠态度令人心寒。

Win Win多次做手术徘徊鬼门关

事实上，WinWin的抗病之路走得极为艰辛。因为血管畸形，她的血含氧量长期偏低，22岁时便要在无全身麻醉下进行长达8小时的手术。近年病情更每况愈下，试过在家中狂咳呕血，甚至向朋友交代遗言。最终她要进行大手术，切除了足足18cm的肺部，术后更经历了无法呼吸、全身剧痛的非人折磨。幸好，经历过生死关头与感情重创的Win Win，现时已迎来新恋情。

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