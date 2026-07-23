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独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻

影视圈
更新时间：23:50 2026-07-23 HKT
发布时间：23:50 2026-07-23 HKT

一代巨星谢贤（四哥）日前被《星岛头条》独家报导，已于7月16日因肺炎离世，享年89岁。家人遵从谢贤低调遗愿，以「院出」形式办理后事，并于7月20日在和合石火葬场完成火化，骨灰仍待安置。7月22日是谢贤的「头七」，谢霆锋待父亲过了「头七」，今日（23日）才起行前往青岛，准备本周六（25日）举行的演唱会，紧记父亲「The Show Must Go On（表演必须继续）」的格言。坊间一直指谢贤晚年居于浅水湾，其实自他身体响起警号，谢霆锋即以月租10万元租下半山豪宅，让父亲与前妻狄波拉（拉姑）为邻，方便狄波拉就近探望照应，尽显孝心。

谢贤「头七」家人齐集住所缅怀

谢贤曾在节目中谈及自己的身后事：「千祈唔好搞大，俾我静静地走咗去就最好。」家人贯彻其愿，以极低调「院出」形式送别，由离世到火化仅数日。昨日（22日）是谢贤的「头七」，家人亦齐集谢贤的住所缅怀。

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谢贤晚年获儿子安排搬入半山豪宅休养（附独家图片）：

谢贤晚年月租10万住半山

谢霆锋对父亲一直非常孝顺，2017年豪掷8,500万购入浅水湾怡峰海景单位赠父，其后物业转回自己名下并出租。但随着近年谢贤身体响起警号，谢霆锋除用七人车方便父亲出入、聘请看护轮班照料，更安排父亲迁出浅水湾，以月租10万元租下半山豪宅，与狄波拉做邻居，方便前妻就近探望，半山豪宅采用落地大玻璃设计，正对维港，坐拥无敌海景，新年时节可饱览烟花，非常适合向来爱热闹的谢贤。

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谢贤骨灰最快今日可领取

坊间一直关注骨灰去向，据知，谢贤家人已申请「快灰」，最快今日（23日）可领回骨灰，惟安放地点仍在商量当中，一切未定。而影迷渴望举办的追思会，家人则暂无计划，继续遵从谢贤低调的遗愿。

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2026年过去大半已有28位圈中人离世：

 

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