趣里在老公被揭偷食人妻后首露面 带笑宣传网民唔收货

日本女演员趣里的丈夫、前BE:FIRST成员三山凌辉，昨日遭爆料与舞台剧拍档花乃玛利亚出轨。趣里今日如常现身宣传主演新剧《大空港GATE 24》，展现坚强一面。据指三山与花乃于音乐剧《爱的迫降》合演期间，于本月13日休演日被拍到一同前往新宿高级酒店密会，其后更多次相约爆出轨。三山的经理人公司其后发声明，承认有关行为「属不恰当之判断」。

趣里被指强颜欢笑

趣里今晨已一连现身电视台3个晨间节目宣传新剧，下午再与男主角真荣田乡敦、板垣李光人及松雪泰子一同出席试映及记者会，未见回避公开活动。趣里全程未见异样，带笑应对。网民纷纷留言关注趣里心情，称其「明知内情仍要强颜欢笑面对传媒，实在辛苦」。由于剧集讲述空港「GATE 24」职员凭观察力洞悉人与物之违和感，记者会亦以此为题，邀请演员分享「现场中发现拍档意外一面」之趣事。趣里笑言真荣田乡敦平日形象俐落型格，惟片场中却展现孩子气一面，「肚饿就会直接讲肚饿，眼瞓就即刻瞓着」，形容对方「就似个大Baby」，惹得真荣田自嘲「不就是BB吗」，惹得全场大笑，更直言一直随心所欲地生活。