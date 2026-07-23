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林雅诗英国回流揾工惨遭压价兼性骚扰 坚持：只想做正经工作 62岁刘锡明获网民赞回春

影视圈
更新时间：19:15 2026-07-23 HKT
发布时间：19:15 2026-07-23 HKT

林雅诗（Grace）、刘锡明、刘子仪（可人Kelly）等今日出席《Lollipoppi x Honey Punch 香港动漫电玩节》传媒优先预览日，林雅诗获得高大男性友人陪伴到场。林雅诗对于早前在社交网大呻回流返港揾食甚艰难，网上更被人性骚扰。她坦言经历好多，除了家事外，工作及跟前夫有争拗而导致情绪不稳，又指网上有人以工作为名联络，原来相约饭局，但可能以形象问题，不过自己只是想做正经工作：「我畀自己闭关5日，都有睇心理医生，心情舒缓返，多谢啲朋友陪我渡过。」

林雅诗唔想低价接Job搞烂市

曾情绪不稳自残的她，问到今次因此而看不开自残？她说：「个天好锡我，带我唔走！」她又指现时为内地平台做直播，以及一间私人机构兼职公关工作。问到收入能否维持生活？她说：「争少少啦！依家好多工作被压价，我唔想太低价接工作搞烂个市。」

林雅诗获「护花使者」同行挡驾防抽水

谈问到跟同行的男性友人关系，林雅诗指对方是「护花使者」，皆因避免出外工作遇上被「抽水」情况，所以有位男士同行可以帮手挡驾。提到在英国求学的儿子，林雅诗表示儿子现时就读大学二年级，毕业后会否回港发展视乎儿子的意愿，因为学费贵，自己要努力工作赚钱。

62岁刘锡明稍后会在内地开个唱

同场出席的刘锡明，表示早前拍了内地剧集，稍后会在内地开个人演唱会，现时开设工作室接洽工作，不过自己也不时返港，早前更亮相梁思浩主持的节目，但每次回港尤其会探望妈妈。

刘锡明女儿遗传演艺兴趣台湾拍剧

谈到可会拍港剧，他表示视乎机会，因为没有香港演艺制作人联络。提到独生女刘安晴进军演艺界，他指女儿可能遗传了自己的演戏及唱歌兴趣，现时在台湾拍剧，女儿亦会担任其演唱会嘉宾，如果有机会的话不介意父女档合作。问到可有跟女儿分享在娱乐圈工作经验？他说「有提醒她做人要好，唔好太花巧、踏实做人。最记得关海山（虾叔）讲过一句『学做戏先要学做人』。」至于会否跟女儿分享抗压能力，他指做人行得正、企得正，别人怎样说也不用放心上，只要做好自己的事情便可。

刘锡明否认网民赞回春

对于现年62岁的刘锡明被网民赞他样貌回春，他闻言即谓：「点会？无可能。不过我都有做运动、食量少啲，同埋有食营养品。」

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