方媛「黑图」风波后刘子仪Kelly首开腔 认P图出事向郭富城夫妇道歉：心急上载冇谂清楚

有「港版林志玲」之称的DJ兼医美诊所老板刘子仪（可人Kelly），早前在社交媒体分享入马场的盛况，当中见到郭富城与老婆方媛（Moka）齐齐现身，刘子仪上载方媛的「黑图」遭网民围攻，指她为突出自己刷流量，其P图手法惹来网民猛烈批评，最终删文并公开向城城以及方媛道歉。

刘子仪年尾睇郭富城个唱望成功合照

可人Kelly今日出席《Lollipoppi x Honey Punch 香港动漫电玩节》传媒优先预览日，对于在社交网分享马场盛况，上载城城夫妇合照，引来网民批评。她承认自己不小心没睇清楚心急上载相片到社交网，但日常跟朋友合照都会「P图」，当时只想表达自己遇上两位偶像，他们是自己心目中的靓仔、靓女，但没有多考虑到其他问题，但认为经一事长一智，以后会好小心，更籍此跟两人说声「唔好意思」。她说：「年尾会去睇郭富城演唱会，希望到时有机会成功影到合照。」