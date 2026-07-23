郭羡妮14岁女儿近照颜值「有落差」惹热议 暴风式成长几乎跟妈妈平头 初现少女健康身形

1999年港姐冠军郭羡妮（Sonija）刚迎来她的52岁生日，日前她与14岁爱女朱家爱（Kylie）及一众好友飞往海外度假庆生，尽情享受阳光与海滩。心情大好的郭羡妮在IG上分享了多张合照及影片，当中更包括极具挑战性的「与鲨同游」震撼片段，度过了一个难忘又开心的生日。

郭羡妮女儿现少女的健康身型

从曝光的最新合照可见，郭羡妮在外地度假的打扮相当松弛自然。她头戴黑色帽，身穿简约白TEE配搭超短牛仔裤，尽情展露一双白滑修长美腿，状态极佳，完全看不出岁月痕迹。而站在妈妈身旁的Kylie更是女大十八变，已经完全变身为青春美少女，穿着黑色小背心的她，初现少女的健康身型，且身高飙升得非常快，几乎已经与166cm的妈妈平头，目测起码有160cm高，母女同框宛如两姊妹般养眼。

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郭羡妮女儿近照颜值有落差？

早前郭羡妮曾刊出朱家爱的一张近照，被外界大赞美貌「惊为天人」。对于今次发布的最新合照，有网民讨论起朱家爱的颜值，认为与早前那张惊艳美照有颇大差别，指最新照片中她的面颊明显较圆润及较阔。对此有网民认为只是因为小女孩拍照时的表情不同，加上角度问题，才会产生较大的落差，大赞朱家爱依然充满阳光气息。

郭羡妮生日老公疑再度无影

除了母女俩的颜值成为焦点，郭羡妮老公朱少杰的动向亦再次引起关注。去年郭羡妮带同女儿前往富国岛庆生时，就因为老公未有同行而一度引发婚变传闻；而今次郭羡妮上传的这批海外庆生照及影片中，依然未见朱少杰的踪影。

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郭羡妮赞女儿是自己「年轻版」

郭羡妮诞下女儿后便大幅淡出幕前，专心相夫教女。她曾形容女儿就如「年轻版的自己」。朱家爱现时就读妈咪的母校天神嘉诺撒学校，性格好动且充满表演欲。她曾主动要求学习芭蕾舞、体操、跆拳道及游泳等多项才艺，并曾在舞蹈比赛中夺奖，更曾与杨思琦、陈柏宇、胡诺言等人的子女一同于迪士尼乐园表演。不过后来为顾及学业，郭羡妮只为女儿保留了跳舞班。

郭羡妮不反对女儿入行

遗传了妈妈优良基因的朱家爱，更早已展现演艺天份。2022年她客串演出ViuTV剧集《冥冥之中》，饰演袁绮雯患自闭症的女儿「莫雪」。当时导演就大赞首次拍剧的她1面对镜头毫不怯场，基本上一Take过完成，合作非常愉快。对于女儿未来会否入行，郭羡妮曾在访问中表示不会反对，会给予女儿自由发展的空间。