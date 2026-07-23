COLLAR姊妹情再升级 陈泳伽Winka邀沈贞巧Gao操刀新歌MV 预告下个目标揾邱彦筒Marf做stylist

女团COLLAR成员陈泳伽（Winka），昨日推出年度第二支个人歌曲《好好照顾自己》，继续以歌曲疗愈心灵。今次MV再接再厉以家居背景为主兼出动爱猫tata外，还请来COLLAR好姊妹沈贞巧（Gao），担任幕后，亲自操刀为MV拍摄及剪片，打造一个最「写实」的Winka。

陈泳伽盼歌曲陪伴歌迷成长

《好好照顾自己》由徐浩作曲及监制、T-Rexx填词、Yikin Lo编曲，以情为主题，希望透过歌曲，传递出爱锡自己的讯息，Winka表示：「我比较重视于爱，呢个爱唔单只系爱情，而且系友谊同工作上，我好重视人与人之间嘅爱共情，我相信呢个世界唔讲『爱』就会冇意义！」Winka续说：「 我嘅作品一如既往想大家好好照顾自己！就算未识好好照顾自己，都希望有我嘅歌曲陪住大家一齐慢慢成长。」

陈泳伽爱猫tata自动入镜识望镜头交戏

为呈现最真、最贴近Winka的一面，MV承接《起身洗面》的特色，继续以家居作背景，Winka说：「今次希望同上一个MV有少少连结，所以依然系屋企景。」更透露：「有趣嘅系，当我哋拎Memo纸空镜嘅时候，tata自动入镜！我哋之后剪片嘅时候，都笑话tata的而且确几有上镜天份，最可爱系发现佢原来真系识得望镜头交戏！所以决定喺MV入面比多两个镜头佢！」

陈泳伽与沈贞巧默契十足

除了外在环境，今次MV亦融入Winka的内心世界，她专程邀请了Gao担任MV幕后拍摄及剪片，二人由《全民造星IV》到成为COLLAR队友，了解甚深，难怪拍摄过程全凭默契，毋须事前左夹右夹，Winka称：「我记得曾经在访问中，我表达过呢份心愿，想Gao为我操刀拍MV，当时我真系咁谂，唔系开玩笑，所以私底下我都成日同Gao讲，不如你帮我拍下一个MV吖，佢每次都答『好啊』，今次终于实现心愿；我相信我哋咁熟悉对方，佢见到我𠮶面，同素未谋面导演见到我嘅一面，绝对系唔同，所以出嚟嘅作品都一定唔同，会拍出唔同面向，而且有温度嘅我。」提到下一个心愿？Winka笑言期待邀请COLLAR另一位成员邱彦筒（Marf），为她的作品担任stylist。

