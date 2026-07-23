Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

VIVA跳唱Red Bull街舞比赛 李晞彤Carina重遇旧上司感动到想喊 张鈊贻VALC紧张唔敢望观众

影视圈
更新时间：17:45 2026-07-23 HKT
发布时间：17:45 2026-07-23 HKT

女团VIVA日前获邀出席大型街舞比赛「Red Bull DANCE YOUR STYLE」，现场可谓高手云集，不少专业舞者齐聚，气氛热闹。由于能在舞者云集的地方表演，VIVA都格外兴奋，最开心的一定非李晞彤Carina莫属，事关她未入行前，曾于Red Bull担任Student Marketeer（校园推广大使）约三至四年。这次站在这个熟悉的舞台，重见一班旧同事及旧上司，令她感触又兴奋，「Red Bull算系我做演艺嘅一个开始，因为𠮶阵时我参加《造星》，我上司好支持我，记得𠮶阵时我交唔足钟，但佢哋都好配合我拍摄嘅schedule，仲成日send鼓励message俾我。今次喺台下见到以前好friend嘅同事，真系好开心！」呢份亦师亦友嘅感情，看到都觉得温暖。

VALC第一次在跳舞朋友面前跳唱自己歌

至于队中跳舞担当张鈊贻VALC则最紧张，因为入行前是dancer，现场有很多舞界前辈及舞者朋友都在台下看表演，「今次其实系我第一次喺咁多跳舞朋友面前跳唱自己嘅歌！平时佢哋见到我跳舞多，但冇见过我唱歌，所以真系超紧张！」表演过后，她坦言十分后悔，「后悔冇认真咁望实佢哋每一个人只眼去跳。因为有八成嘅人都系我认识嘅，所以有少少唔敢望住啲观众对眼，但系我平时系超级无敌enjoy做呢样嘢。但系general我觉得因为我知道成个台侧边都系啲我认识、同埋好爱跳舞、同埋好爱我嘅人，所以我就觉得个台好温暖，成个感觉真系好似喺屋企人面前表演咁样。」

Ada排练压力大上台即忘我

VIVA当日跳唱《BABYSavage》及《FOMO》两首歌，现场观众反应非常热烈，还跟着一齐大合唱！姜咏鑫Ada指，看到现场这么多专业舞者，排练时已经很大压力，不断想怎样才能将能量及感染力传给观众。但一上到台便抛开一切享受欢呼声。

Macy拗柴获物理治疗师急救负伤上阵

而马思惠Macy就自爆表演前两日不小心拗柴，幸好Red Bull安排了物理治疗师帮她固定脚腕，更笑说：「真系好感谢Red Bull同埋呢个Physio靓仔！好有爱的团队！」虽然负伤上阵，但她跟队友们都话完show后觉得不够喉，好想再跳多次！
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
7小时前
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
00:59
热带气旋「红霞」︱天文台：明日考虑发一号戒备信号 视乎风力周六评估改发更高信号
社会
11小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
3小时前
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
01:48
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
影视圈
7小时前
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
01:08
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
政情
7小时前
谢贤离世丨谢霆锋丧父后首现身 全黑打扮抵青岛准备演唱会 日前为父处理后事紧急返港
谢贤离世丨谢霆锋丧父后首现身 全黑打扮抵青岛准备演唱会 日前为父处理后事紧急返港
影视圈
3小时前
谢贤离世丨网民爆谢贤曾勇救堕海男童 疑似姜中平家属悼念谢恩情 再揭四哥有情有义举动
谢贤离世丨网民爆谢贤曾勇救堕海男童 疑似姜中平家属悼念谢恩情 再揭四哥有情有义举动
影视圈
1小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
3小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
5小时前
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
影视圈
6小时前