VIVA跳唱Red Bull街舞比赛 张鈊贻Carina重遇旧上司感动到想喊 张鈊贻VALC紧张唔敢望观众

女团VIVA日前获邀出席大型街舞比赛「Red Bull DANCE YOUR STYLE」，现场可谓高手云集，不少专业舞者齐聚，气氛热闹。由于能在舞者云集的地方表演，VIVA都格外兴奋，最开心的一定非李晞彤Carina莫属，事关她未入行前，曾于Red Bull担任Student Marketeer（校园推广大使）约三至四年。这次站在这个熟悉的舞台，重见一班旧同事及旧上司，令她感触又兴奋，「Red Bull算系我做演艺嘅一个开始，因为𠮶阵时我参加《造星》，我上司好支持我，记得𠮶阵时我交唔足钟，但佢哋都好配合我拍摄嘅schedule，仲成日send鼓励message俾我。今次喺台下见到以前好friend嘅同事，真系好开心！」呢份亦师亦友嘅感情，看到都觉得温暖。

VALC第一次在跳舞朋友面前跳唱自己歌

至于队中跳舞担当张鈊贻VALC则最紧张，因为入行前是dancer，现场有很多舞界前辈及舞者朋友都在台下看表演，「今次其实系我第一次喺咁多跳舞朋友面前跳唱自己嘅歌！平时佢哋见到我跳舞多，但冇见过我唱歌，所以真系超紧张！」表演过后，她坦言十分后悔，「后悔冇认真咁望实佢哋每一个人只眼去跳。因为有八成嘅人都系我认识嘅，所以有少少唔敢望住啲观众对眼，但系我平时系超级无敌enjoy做呢样嘢。但系general我觉得因为我知道成个台侧边都系啲我认识、同埋好爱跳舞、同埋好爱我嘅人，所以我就觉得个台好温暖，成个感觉真系好似喺屋企人面前表演咁样。」

Ada排练压力大上台即忘我

VIVA当日跳唱《BABYSavage》及《FOMO》两首歌，现场观众反应非常热烈，还跟着一齐大合唱！姜咏鑫Ada指，看到现场这么多专业舞者，排练时已经很大压力，不断想怎样才能将能量及感染力传给观众。但一上到台便抛开一切享受欢呼声。

Macy拗柴获物理治疗师急救负伤上阵

而马思惠Macy就自爆表演前两日不小心拗柴，幸好Red Bull安排了物理治疗师帮她固定脚腕，更笑说：「真系好感谢Red Bull同埋呢个Physio靓仔！好有爱的团队！」虽然负伤上阵，但她跟队友们都话完show后觉得不够喉，好想再跳多次！

