童爱玲见证190cm学霸儿子名牌大学毕业 曾因一理由弃读法律英美两地拣学校

53岁的童爱玲因出道初期与黎明、梁朝伟等男星合作，而有「男神磁石」之称。童爱玲与王敦民结婚23年，育有一子王子毅，童爱玲更为家庭淡出幕前圈，直到近年儿子长大，才偶尔客串演出。近日童爱玲在社交平台曝光儿子已大学毕业，更到英国出席王子毅的毕业礼，见证儿子人生的重要时刻。

童爱玲子曾因NBA考虑赴美升学

照片中见到保养得宜的童爱玲，穿上喱士连身裙，站在身穿毕业袍的王子毅旁边，儿子身形高大，目测达190厘米身高。王子毅早于16岁时到英国寄宿学校读书，原本考入英国一间大学的法律系，却因热爱NBA一度改赴美国升读大学。最终王子毅有感不适应美国而决定返回英国，今年在英国曼彻斯特大学毕业。

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童爱玲入行前曾被家人送到海外留学，完成大学课程后，在酒店实习期间，获刘德华经理人睇中，之后加入娱乐圈。童爱玲于1993年以电影《火蝴蝶》入行，并拍摄黎明的电讯商广告，饰演「阿May」成当年热话。童爱玲其后曾演出《记得香蕉成熟时2：初恋情人》、《旺角的天空》、《流氓医生》等电影。

童爱玲与初恋老公识于微时

据指童爱玲的台湾富商老公王敦民是其初恋，二人亦是青梅竹马，有传男方早在中学时期已暗恋童爱玲。童爱玲长大后获王敦民力追，二人拍拖3年于2003年结婚。近年因儿子留在香港的时间不多，两年前童爱玲决定搬离居住16年、市值近4000万的港岛南区海景豪宅，据悉迁往同区的另一豪宅单位。

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