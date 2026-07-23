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任达华女儿任晴佳一级荣誉毕业 低胸晚装展超模气场 父母赴英见证囡囡戴四方帽

影视圈
更新时间：19:00 2026-07-23 HKT
发布时间：19:00 2026-07-23 HKT

影帝任达华与名模琦琦的21岁女儿任晴佳（Ella），昨日（22日）在社交平台宣布已于世界顶尖学府伦敦政治经济学院毕业，并以一级荣誉的优异成绩完成学位。任晴佳分享了多张在校园内拍摄的毕业照，照片中可见任达华与琦琦均亲身飞往伦敦出席女儿的毕业典礼。其中一张照片显示，任晴佳更荣获「霍布豪斯纪念奖」（Hobhouse Memorial Prize），该奖项用以表扬其毕业论文为年度最佳社会学论文，网民纷纷封任晴佳为「学霸女神」。

任达华夫妇赴伦敦贺任晴佳毕业

在毕业典礼上，任晴佳身穿传统的黑色毕业袍与四方帽，内里搭配的紫色晚装尤为瞩目。她在社交平台的贴文中明确标示，该套晚装是出自她本人亲自设计。从照片观察，这套紫色晚装为无肩带的修身长裙，采用了具光泽的丝缎质料，并配有一条从背后延伸的同色系长披肩，搭配金色高跟鞋与十字架颈链。陪同出席的父亲任达华穿著全套黑色西装，配以白色衬衫、深色领带和太阳眼镜；母亲琦琦同样以一身黑色西装套装搭配白色衬衫，一家人在毕业照中也展现出时装品味。

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任晴佳一级荣誉毕业论文获奖

任晴佳在社交平台详细分享了她的毕业感言，她兴奋表示自己是一级荣誉毕业生，并感恩这趟旅程。她坦言从第一天起便热爱学习，能在梦想的学校毕业是一次不可思议的经历。她进一步阐述自己对学习的看法，强调知识就是一切，它会驱使人不断挑战自我，虽然过程并不容易，但绝对值得，因为持续学习正是生命的美好之处之一，她更表示很高兴能和最爱的人们一起毕业，祝未来生活更加精彩。

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